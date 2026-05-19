Escalada de tensión social

Movilizaciones contra Rodrigo Paz Pereira derivaron en disturbios y represión en Bolivia

Las protestas, impulsadas por sectores sindicales, campesinos, indígenas y mineros, comenzaron con reclamos salariales y económicos, pero derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, mientras crecen el desabastecimiento, los daños materiales y la presión sobre el Gobierno.