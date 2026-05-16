En una jornada marcada por la cooperación regional, la República Argentina puso en marcha este sábado una misión humanitaria de asistencia hacia Bolivia. Bajo la coordinación de la Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa, una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina despegó con el objetivo de mitigar la crítica situación de abastecimiento que atraviesa el país vecino, particularmente en la zona de La Paz.
Misión humanitaria en Bolivia: la Argentina activó un puente aéreo con un Hércules C-130
En un operativo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, el país envió suministros esenciales al Departamento de La Paz para paliar el desabastecimiento generado por los bloqueos de carreteras.
El operativo comenzó en las primeras horas de este sábado 16 de mayo, cuando la aeronave arribó inicialmente al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Allí se completaron las tareas de carga y los procedimientos logísticos de rigor antes de continuar el trayecto hacia su destino final.
Posteriormente, ya en horas de la tarde, el imponente Hércules aterrizó en la ciudad de El Alto. En sus bodegas transportaba 12 toneladas de pollo congelado, insumos provistos por el propio Estado boliviano pero cuya distribución se había vuelto imposible por vía terrestre. Según informaron fuentes oficiales, la carga fue entregada de inmediato a las autoridades competentes para su distribución en puntos estratégicos de El Alto y La Paz.
"Contribución de carácter humanitario y temporal"
El operativo, que trasladó 12 toneladas de alimentos al Departamento de La Paz, fue ratificado por el Canciller argentino, Pablo Quirno, quien vinculó la asistencia al buen entendimiento que existe actualmente entre ambas administraciones.
A través de sus canales oficiales, el titular de la diplomacia argentina aclaró que la misión se activó 'a solicitud del gobierno boliviano' y ante una situación crítica que 'ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades'. Quirno definió esta colaboración como una contribución de 'carácter humanitario y temporal', coordinada palmo a palmo entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa.
Uno de los puntos más relevantes del mensaje de Quirno fue el marco político en el que se inscribe esta ayuda. El Canciller fue tajante al señalar que este apoyo 'se inscribe en el auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira'.
Un país bajo presión: el origen del desabastecimiento
La intervención argentina no es casual. Bolivia atraviesa una compleja situación social marcada por intensas protestas y bloqueos de carreteras que han cortado las arterias vitales de suministro. Esta parálisis logística derivó en una falta de productos de primera necesidad, afectando de manera directa a la población civil y elevando la preocupación de los países de la región.
Desde el Gobierno Nacional explicaron que la misión busca 'contribuir al abastecimiento de productos de primera necesidad' en un momento donde el acceso a alimentos e insumos básicos se ha vuelto una urgencia humanitaria.
Continuidad del puente aéreo y respaldo democrático
Lejos de ser una acción aislada, las autoridades argentinas confirmaron que este es solo el inicio de un plan de asistencia más extenso. 'Se prevé la continuidad de este puente aéreo humanitario durante los próximos días', confiaron desde la cartera de Defensa, anticipando que se planea el traslado progresivo de mayores volúmenes de alimentos y otros suministros esenciales.