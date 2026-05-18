Tras dos semanas de protestas

Crisis en Bolivia: bloqueos, desabastecimiento y presión social contra Rodrigo Paz Pereira

El gobierno boliviano intenta destrabar una crisis social que mantiene bloqueadas rutas clave hacia La Paz desde hace dos semanas. La protesta, impulsada por sectores sindicales, campesinos e indígenas, comenzó con reclamos salariales y escaló hasta el pedido de renuncia presidencial, mientras crecen los problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno.