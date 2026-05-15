Un ciudadano argentino fue detenido en Bolivia acusado de encabezar una célula dedicada a la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Durante el operativo, las autoridades lograron rescatar a tres víctimas, entre ellas una adolescente que había sido denunciada como desaparecida en la provincia de Salta.
Rescataron a tres mujeres y detuvieron a un argentino por trata en Bolivia
Una operación policial en Yacuiba permitió liberar a víctimas de una red de explotación sexual y arrestar al principal sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia boliviana mientras avanza la investigación.
El procedimiento fue realizado por el Comando de Frontera Policial de Yacuiba, en el sur boliviano, donde también se concretó la captura del principal sospechoso.
El inicio de la investigación
La causa se inició el lunes 11 de mayo, cuando una mujer denunció en Salta la desaparición de su hija de 16 años. Posteriormente, se activaron pedidos oficiales de búsqueda a través de Cancillería y del Ministerio de Gobierno.
Con la información disponible y una fotografía de la menor, los investigadores rastrearon sus últimos movimientos, lo que permitió ubicarla en la ciudad de Yacuiba, en Bolivia.
Rescate de las víctimas
Con el domicilio identificado, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo que permitió irrumpir en el lugar y rescatar a la adolescente argentina junto a otras dos mujeres de nacionalidad boliviana, ambas mayores de edad.
En el procedimiento también fue detenido el principal acusado, identificado como Cristian Enrique Díaz, de 43 años, señalado como el presunto líder de la red.
Cómo operaba la organización
Según la investigación, el acusado utilizaba redes sociales y grupos virtuales para promocionar servicios sexuales y organizar encuentros, bajo un sistema que involucraba traslados y coordinación con distintos puntos de contacto.
Las autoridades señalaron que la red operaba mediante citas pactadas y derivaciones a distintos lugares, en el marco de un esquema de explotación sexual.
La menor rescatada será restituida a su lugar de origen para reencontrarse con su madre en Salta. En tanto, el acusado permanece detenido en Bolivia a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación procesal.