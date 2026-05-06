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Recuperó la libertad el influencer imputado por apuestas ilegales

Impusieron alternativas a la prisión preventiva a Aaron Trioni, detenido hace dos semanas en su casa del country El Paso en el marco de una investigacion por juego clandestino.

Aaron Trioni, influencer detenido por difundir una aplicación de apuestas ilegalesAaron Trioni, influencer detenido por difundir una aplicación de apuestas ilegales
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Dispusieron la libertad del influencer detenido hace dos semanas por la explotación de juegos de azar sin autorización.

La denuncia fue radicada por Lotería de Santa Fe el año pasado y reiterada semanas atrás. La denuncia fue radicada por Lotería de Santa Fe el año pasado y reiterada semanas atrás.

Aaron Trioni permanecía detenido tras una serie de allanamientos en el Club de Campo El Paso, y este miercoles recuperó su libertad luego de que las partes llegaran a un acuerdo para aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad.

Influencer imputado por apuestas ilegales en Santa Fe Aarón TrioniAsí se presenta en su red social abierta Aarón Trioni, de 25 años. Imagen IG

La resolución lleva la firma del juez penal Nicolás Falkenberg, quien validó el pacto alcanzado entre el fiscal Roberto Olcese y el abogado defensor Alejo Almirón.

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