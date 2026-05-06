Dispusieron la libertad del influencer detenido hace dos semanas por la explotación de juegos de azar sin autorización.
"Ya aprendí, entiendo todo"
Recuperó la libertad el influencer imputado por apuestas ilegales
Impusieron alternativas a la prisión preventiva a Aaron Trioni, detenido hace dos semanas en su casa del country El Paso en el marco de una investigacion por juego clandestino.
Aaron Trioni, influencer detenido por difundir una aplicación de apuestas ilegales
La denuncia fue radicada por Lotería de Santa Fe el año pasado y reiterada semanas atrás.
Aaron Trioni permanecía detenido tras una serie de allanamientos en el Club de Campo El Paso, y este miercoles recuperó su libertad luego de que las partes llegaran a un acuerdo para aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad.
Así se presenta en su red social abierta Aarón Trioni, de 25 años. Imagen IG
La resolución lleva la firma del juez penal Nicolás Falkenberg, quien validó el pacto alcanzado entre el fiscal Roberto Olcese y el abogado defensor Alejo Almirón.
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