“Vine a este barrio y pum, de la nada me pasó esto”, se descargó Aarón Ezequiel Trioni (25) en su cuenta de la red social Instagram @aaronn.ok, hace 12 semanas, cuando lo allanaron por primera vez por la organización de un bingo para el cual no tenía autorización oficial.
"Vine a este barrio y pum, de la nada me pasó esto", dijo el influencer imputado por apuestas ilegales en Santa Fe
El fiscal del caso solicitó tratamiento de las medidas cautelares este martes, luego de atribuirle organizar una rifa en la que se sorteaba un auto y promocionar dos casinos online sin autorización. Lotería de Santa Fe lo denunció en dos oportunidades.
El video todavía se encuentra publicado en la plataforma digital y es parte de la evidencia que los peritos de Sección de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Policía de Investigaciones (PDI) documentaron para sostener la atribución imputativa que este lunes formalizó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en los tribunales de Santa Fe.
Trioni fue detenido el viernes pasado por la PDI, en su casa de calle Las Camelias del club de campo El Paso, en jurisdicción de Santo Tomé. Por segunda vez en pocos meses, el influencer fue motivo de preocupación para las autoridades de Lotería de Santa Fe, al advertir que habría dado publicidad a dos casinos online, que no cuentan con autorización para funcionar en el territorio provincial.
Así quedó de manifiesto este lunes, cuando el juez de la investigación penal preparatoria, Nicolás Falkenberg, pidió al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Olcese, que formulara la tributación imputativa.
Un millón de seguidores
El representante del MPA atribuyó al influencer, que recientemente alcanzó el millón de seguidores, los delitos de “organización y promoción de un sistema de captación de apuestas no autorizadas” en carácter de autor; y la coautoría, junto con otra persona, de “explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente”.
Los hechos atribuidos fueron tres:
El primero, haber utilizado dos cuentas de la red social Instagram para organizar, promover y explotar, entre el 8 y el 30 diciembre de 2025 -junto a otra persona-, una rifa mediante la cual se prometía el sorteo de un auto Peugeot 207 negro edición Quiksilver como primer premio; así como 300 mil, 200 mil y 100 mil pesos y un teléfono IPhone.
Para participar del sorteo, vendían “chances”. las cuales estaban tarifadas de la siguiente manera: 10 chances por $ 2.000; 15 chances por $ 2.500; y 35 chances por $ 4.000; y se pagaban a través de dos billeteras virtuales.
La denuncia y posterior intervención de Lotería de Santa Fe derivó en un primer allanamiento en el domicilio del influencer, cuyo vehículo a sortear fue secuestrado, junto a otros elementos que su dueño reclamó en sucesivos videos que todavía permanecen publicados en su cuenta de IG.
La intervención oficial generó los consabidos reclamos de los usuarios que compraron “chances”, a lo que Aarón les respondía, también en sus redes: “Me pasás la plata que me transferiste por el auto y te lo devuelvo ahora”, dijo a sus seguidores, sorprendido por la intervención estatal.
De hecho, el joven realizó un descargo en el que expresa su deseo de recuperar los objetos secuestrados, como una notebook nueva, su celular y sus “cadenitas”, atribuyendo su mala suerte con coincidencia con su última mudanza: “Vine a este barrio y pum, de la nada me pasó esto”, lamentó.
Casinos online
Pero lejos de menguar en su exposición en redes, la fiscalía sostiene que entre el 22 de enero y el 19 de febrero, el afamado influencer y nuevo vecino del barrio privado El Paso, habría promocionado un casino virtual, que no cuenta con autorización para tomar apuestas en Santa Fe.
El último hecho y que derivó en su detención, se sitúa entre 12 y el 21 de abril, y consiste en “haber publicado al menos dos historias promocionando otro casino no autorizado para funcionar en Santa Fe”, según imputó este lunes el fiscal Olcese.
El joven Aarón Trioni llegó este lunes a media mañana a la sala de audiencias Nº 2 del subsuelo de tribunales, donde fue asistido por el abogado particular Alejo Almirón Petrone.
Por consejo de su defensa, el imputado no declaró y, según acordaron las partes, este martes en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial, tendrá tratamiento una audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá si continúa el proceso libre o tras las rejas.