Detenido en un country

"Vine a este barrio y pum, de la nada me pasó esto", dijo el influencer imputado por apuestas ilegales en Santa Fe

El fiscal del caso solicitó tratamiento de las medidas cautelares este martes, luego de atribuirle organizar una rifa en la que se sorteaba un auto y promocionar dos casinos online sin autorización. Lotería de Santa Fe lo denunció en dos oportunidades.