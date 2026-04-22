D4vd, el cantante e influencer cuyo nombre real es David Anthony Burke, se declaró inocente en la causa por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados en 2025 dentro de un Tesla registrado a su nombre. La audiencia se realizó en Los Ángeles, pocas horas después de que la fiscalía formalizara los cargos en su contra.
El cantante D4vd se declaró inocente de cargos de asesinato y mutilación
El artista, famoso por el hit Romantic Homicide, rechazó las acusaciones por la muerte de Celeste Rivas. Los restos fueron hallados en un auto registrado a su nombre en California.
El caso generó un impacto todavía mayor por el perfil del acusado y por un detalle imposible de separar del expediente: Burke es el autor de Romantic Homicide, una de las canciones que lo empujó a la fama y cuyo título, por estas horas, volvió a circular de manera inquietante alrededor del proceso judicial.
Los cargos que enfrenta D4vd
La acusación incluye asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, actos sexuales lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cuerpo humano. Según la fiscalía, esas agravantes abarcan la hipótesis de acecho, beneficio personal y la eliminación de una testigo clave, un encuadre que podría endurecer al máximo una eventual condena.
Burke compareció ante el juez y rechazó todos los cargos. Su defensa pidió además una audiencia preliminar en un plazo breve, una estrategia que puede leerse como un intento de someter rápidamente a prueba la solidez del caso y la evidencia reunida por los fiscales.
Tras su arresto, los abogados del músico ya habían insistido públicamente en su inocencia. En esa línea, sostuvieron que las pruebas terminarán demostrando que Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue responsable de su muerte.
Cómo empezó la investigación
La causa tomó impulso el 8 de septiembre de 2025, cuando empleados de un depósito de vehículos remolcados reportaron un fuerte olor proveniente de un Tesla Model Y que llevaba semanas estacionado en un sector de Hollywood Hills. El vehículo estaba registrado a nombre del cantante.
Cuando los investigadores inspeccionaron el auto, encontraron restos humanos desmembrados dentro de bolsas, en avanzado estado de descomposición. Luego, las autoridades identificaron esos restos como pertenecientes a Celeste Rivas Hernández, una adolescente reportada como desaparecida por su familia.
La reconstrucción de la fiscalía sostiene que la joven había ido a la casa de Burke en Hollywood Hills durante la primavera de 2025 y que desde entonces no se volvió a saber de ella. Ese punto es uno de los ejes centrales del expediente.
Un caso de altísimo impacto
La situación judicial del cantante quedó agravada no solo por la naturaleza de los cargos, sino también por la posibilidad de una condena extrema. Si es declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional e incluso una pena capital, según el alcance del caso en California.
La defensa, en cambio, busca ganar tiempo y discutir desde temprano la consistencia de la acusación. El pedido de una audiencia preliminar rápida también puede interpretarse como una apuesta a detectar debilidades en una causa que, pese a su gravedad, todavía sigue en desarrollo.
El expediente sacudió al mundo de la música y de las redes sociales por el contraste entre la imagen pública del artista y el tenor de la acusación. En ese marco, el nombre de Romantic Homicide quedó resignificado de un modo brutal, amplificando todavía más la conmoción que rodea al caso.