El caso que rodeaba al cantante D4vd dio un giro definitivo en la Justicia de Estados Unidos. El músico fue declarado culpable del asesinato de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años que había desaparecido en abril de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado meses después, en un expediente que desde el comienzo quedó atravesado por acusaciones estremecedoras.
D4vd fue declarado culpable por el crimen de una adolescente y enfrenta una posible pena de muerte
El músico fue hallado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años desaparecida en abril de 2025. La condena abre la puerta a una eventual pena de muerte.
La condena recayó sobre David Anthony Burke, nombre real del artista, por el delito de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. Esa calificación agrava de manera severa su situación procesal y deja abierta la posibilidad de que reciba la pena de muerte, además de otras imputaciones vinculadas a actos lascivos e indecentes.
La desaparición de Celeste y el punto de quiebre del caso
Celeste Rivas Hernández fue vista por última vez en abril de 2025. Con el avance de la investigación, los investigadores determinaron que la casa de D4vd había sido el último lugar donde la adolescente estuvo con vida, un dato que se volvió central para reconstruir las horas previas al crimen.
A partir de allí, la causa empezó a cerrarse sobre el músico. La hipótesis que tomó fuerza sostuvo que la joven había llegado hasta el domicilio del cantante en medio de un conflicto previo y que, una vez allí, fue asesinada. Esa línea se convirtió en una de las bases del expediente.
Cinco meses después de la desaparición, la investigación sumó su hallazgo más perturbador. Parte del cuerpo de la adolescente fue encontrado dentro del Tesla del cantante en Hollywood. En el baúl estaban la cabeza y el torso, guardados dentro de una bolsa para cadáveres y ya en estado de descomposición.
La acusación que complicó a D4vd
La acusación sostuvo que Celeste estaba en una situación de fuerte vulnerabilidad y que su vínculo con Burke podía derivar en una denuncia por abuso sexual. Según esa teoría, él la habría citado bajo una excusa para frenar esa amenaza y, una vez en su casa, habría ejecutado el crimen.
Ese punto fue uno de los más graves del proceso porque introdujo una posible motivación directa. La fiscalía sostuvo que una denuncia pública o penal de la adolescente podía destruir la carrera del músico y que eso habría sido el detonante de una emboscada deliberada.
La decisión judicial, al declararlo culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, refleja que el tribunal dio por acreditado un nivel de planificación y gravedad suficiente como para ubicar el caso en la categoría más dura del sistema penal estadounidense.
El arresto y las señales previas de la investigación
Burke había sido arrestado como principal sospechoso mientras su defensa insistía con la inocencia. En ese momento, el entorno del cantante remarcaba que se trataba apenas de una detención bajo sospecha y anticipaba que iba a defenderlo con firmeza frente a la acusación.
Pero la investigación ya venía reuniendo indicios pesados. En septiembre de 2025, la casa del músico fue allanada y los peritos avanzaron sobre distintas áreas de la vivienda. Entre otras tareas, revisaron desagües en busca de posibles rastros biológicos que permitieran fortalecer la reconstrucción del crimen.
También se conocieron datos que alimentaron la atención pública sobre la relación entre ambos. Uno de ellos fue que llevaban el mismo tatuaje. Otro, que tiempo antes había circulado en internet un tema inédito titulado Oh Celeste, interpretado como una posible referencia a la adolescente.
El vínculo que quedó bajo la lupa
Aunque el expediente no terminó de aclarar por completo cuál era la naturaleza del vínculo entre Burke y la joven, la causa dejó planteado que existía una relación previa. Incluso la madre de Celeste había contado que su hija le había dicho antes de desaparecer que mantenía una relación amorosa con alguien llamado David.
Ese dato, leído junto con el resto de las pruebas reunidas, potenció la gravedad del caso. La diferencia de edad, el contexto de la desaparición y la posterior aparición del cuerpo construyeron un cuadro que impactó tanto en la Justicia como en la opinión pública.
Ahora, con la declaración de culpabilidad ya resuelta, el expediente entra en una nueva etapa. Lo que sigue será la definición de la pena para un crimen que ya quedó entre los casos más estremecedores ligados al mundo del espectáculo en los últimos tiempos.