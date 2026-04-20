Estados Unidos

D4vd fue declarado culpable por el crimen de una adolescente y enfrenta una posible pena de muerte

El músico fue hallado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años desaparecida en abril de 2025. La condena abre la puerta a una eventual pena de muerte.