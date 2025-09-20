Registraron la casa del rapero D4vd tras hallar el cuerpo de una menor en su vehículo

La policía de Los Ángeles llevó a cabo un allanamiento en la vivienda donde se hospedaba el cantante David Anthony Burke, conocido como D4vd, en Hollywood Hills, tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente descuartizada en el baúl de un Tesla registrado a su nombre. La víctima fue identificada como Celeste Rivas, de 15 años y oriunda de Lake Elsinore, desaparecida desde 2024.
El vehículo había sido trasladado a un depósito judicial días antes y las autoridades fueron alertadas por un fuerte olor proveniente del auto. Al abrir el baúl, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa. La causa exacta de la muerte aún no fue determinada debido a este estado.
La investigación
Aunque la casa allanada no es propiedad del cantante, era su lugar de residencia temporal y se encontraba cerca del Tesla donde fue hallado el cuerpo. “Estaban revisando los desagües para ver si había rastros de sangre o tejido en ellos”, detalló un periodista de TMZ sobre el trabajo de los investigadores.
Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles agregó: “Se recuperaron varias pruebas que serán analizadas en los próximos días. Los investigadores están siguiendo varias pistas y cualquier información sobre la muerte de la joven será valiosa”. Hasta el momento la causa no se investiga formalmente como homicidio, dado que todavía se desconoce cómo ocurrió el fallecimiento.
El Tesla pertenece a D4vd, pero es utilizado por diferentes personas. El cantante colabora con la investigación, y aún no ha sido arrestado.
El cuerpo de Celeste apareció el 8 de septiembre, un día después de que cumpliera 15 años
Relación entre la víctima y el cantante
Celeste Rivas desapareció a los 13 años, tras supuestamente conocer al músico a través de redes sociales. Según su familia, antes de perder contacto, la adolescente mencionó que tenía “un novio llamado David”. Investigadores encontraron conversaciones en Discord entre D4vd y una usuaria llamada “Celeste” que se detuvieron en 2024, poco antes de la desaparición.
Además, la joven aparece en un video del artista y se filtró un tema titulado “Celeste_Demo unfin”, en el que se menciona a una mujer llamada Celeste con letras de tono obsesivo. Estas evidencias han sido consideradas por la policía como parte del contexto del caso.
De acuerdo con TMZ, la joven se muestra en un video acompañando al rapero.
El hallazgo del cuerpo tuvo lugar un día después del cumpleaños número 15 de la joven. El médico forense indicó que la adolescente medía aproximadamente 1,55 metros, tenía cabello rizado y negro, vestía un top de tubo, calzas negras, una pulsera amarilla y aros metálicos, además de un tatuaje en el dedo índice derecho con la inscripción “Shhh…”, igual al que posee D4vd.
Ante la gravedad del caso y el avance de la investigación, el cantante decidió cancelar el resto de su gira, incluyendo presentaciones programadas en Minneapolis.
