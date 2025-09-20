Aeropuertos europeos colapsaron tras un ciberataque en los sistemas de facturación

Un ataque informático de gran magnitud provocó este sábado importantes retrasos y caos en algunos de los aeropuertos más concurridos de Europa, afectando los sistemas de facturación y embarque. Entre los más afectados se encuentran los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres, donde pasajeros enfrentaron largas filas y complicaciones para completar sus viajes.
El incidente se originó durante la noche del viernes, cuando un proveedor clave de servicios tecnológicos para la gestión de pasajeros fue blanco del ciberataque. El Aeropuerto de Bruselas indicó que, debido al problema, las operaciones de facturación y embarque tuvieron que realizarse de manera manual, causando un “gran impacto” en los horarios de los vuelos.
En Berlín, el Aeropuerto Brandeburgo reportó una situación similar, confirmando que el ataque afectó los sistemas de gestión de pasajeros y obligó a implementar estrictos protocolos de emergencia. Mientras tanto, el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, señaló que un “problema técnico” en un proveedor externo complicó la facturación y el embarque de varias aerolíneas.
Según su comunicado, “Collins Aerospace, que brinda sistemas de facturación y embarque en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando uninconveniente que puede causar retrasos para los pasajeros”.
Consecuencias para los viajeros
La situación obligó a los aeropuertos a recomendar a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales. En Bruselas, el sistema manual ralentizó la atención y provocó dificultades para despachar equipaje y obtener tarjetas de embarque. En Heathrow, miles de viajeros debieron esperar largas horas para poder embarcar, lo que generó malestar entre los pasajeros.
Collins Aerospace, la compañía estadounidense filial de RTX Corp., fue el blanco del ataque. Sus sistemas permiten que los pasajeros realicen el registro, impriman tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachen sus valijas a través de máquinas de autoservicio. Sin embargo, el ciberataque interrumpió estas funciones, dificultando el flujo normal de las operaciones.
Hasta el momento, la empresa no brindó declaraciones oficiales desde su sede en Reino Unido, ubicada cerca del aeropuerto de Gatwick.
Aeropuertos afectados
Aunque Bruselas, Berlín y Londres enfrentaron complicaciones significativas, otros aeropuertos europeos no se vieron afectados. Las terminales de Roissy, Orly y Le Bourget, en París, confirmaron que sus operaciones continuaron con normalidad y no registraron interrupciones.
Mientras los sistemas se restablecen, la incertidumbre y las demoras persisten, dejando a miles de pasajeros a la espera y generando un recordatorio sobre la vulnerabilidad de la infraestructura aeroportuaria frente a ataques cibernéticos.
