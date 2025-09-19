Aviones rusos ingresaron a espacio aéreo estonio y la OTAN los interceptó

El Ministerio de Defensa y Cancillería de Estonia denunció que tres cazas MiG‑31 rusos violaron el espacio aéreo estonio en la zona del Golfo de Finlandia, cerca de la isla de Vaindloo, por aproximadamente 12 minutos.
Tres cazas rusos MiG‑31 ingresaron sin permiso al espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos; la OTAN activó fuerzas, Italia intervino con F‑35 y Estonia convoca consultas bajo el artículo 4 para exigir sanciones y mayor vigilancia.
Los aviones rusos volaban sin planes de vuelo declarados, con los transpondedores apagados, y no mantenían comunicación alguna con los controladores aéreos de Estonia.
Como respuesta, cazas F‑35 de Italia, parte de la misión de patrulla aérea de la OTAN desplegados en la base aérea de Ämari (Estonia), fueron despachados inmediatamente para interceptar las aeronaves.
El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, calificó la incursión como “una provocación descarada” (“brazen”) y señaló que es la cuarta violación aérea rusa en lo que va del año.
Estonia convocó al encargado de negocios ruso como protesta formal. Además, exigió “una respuesta rápida de presión política y económica” hacia Moscú.
También, se activó la petición de consultas al amparo del Artículo 4 de la OTAN, mecanismo que permite a un país miembro pedir diálogo con aliados en caso de amenazas o inquietudes a su seguridad colectiva.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, declaró que el episodio es una “provocación extremadamente peligrosa”.
En consecuencia, los países miembros de la OTAN reforzarán vigilancia y patrullas aéreas en su flanco oriental. La base de Ämari, en Estonia, se convierte nuevamente en punto clave de disuasión.
La población estonia y los gobiernos aliados están siendo movilizados para exigir sanciones adicionales y mayor respaldo militar, ante lo que perciben como aumento de agresividad y menor margen de tolerancia ante este tipo de violaciones.
