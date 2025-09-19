Tensión en Europa

Aviones rusos ingresaron a espacio aéreo estonio y la OTAN los interceptó

Tres cazas rusos MiG‑31 ingresaron sin permiso al espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos; la OTAN activó fuerzas, Italia intervino con F‑35 y Estonia convoca consultas bajo el artículo 4 para exigir sanciones y mayor vigilancia.