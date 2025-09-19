#HOY:

Aviones rusos ingresaron a espacio aéreo estonio y la OTAN los interceptó

Tres cazas rusos MiG‑31 ingresaron sin permiso al espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos; la OTAN activó fuerzas, Italia intervino con F‑35 y Estonia convoca consultas bajo el artículo 4 para exigir sanciones y mayor vigilancia.

El Ministerio de Defensa y Cancillería de Estonia denunció que tres cazas MiG‑31 rusos violaron el espacio aéreo estonio en la zona del Golfo de Finlandia, cerca de la isla de Vaindloo, por aproximadamente 12 minutos.

Los aviones rusos volaban sin planes de vuelo declarados, con los transpondedores apagados, y no mantenían comunicación alguna con los controladores aéreos de Estonia.

Como respuesta, cazas F‑35 de Italia, parte de la misión de patrulla aérea de la OTAN desplegados en la base aérea de Ämari (Estonia), fueron despachados inmediatamente para interceptar las aeronaves.

Efectos diplomáticos

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, calificó la incursión como “una provocación descarada” (“brazen”) y señaló que es la cuarta violación aérea rusa en lo que va del año.

FILE PHOTO: Estonia's Foreign Minister Margus Tsahkna talks next to Denmarks Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen during a press conference after a meeting of ministers from the member countries of the Nordic-Baltic Eight, NB8, at the island of Bornholm, Denmark, Tuesday April 29, 2025. Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK./File PhotoEl ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna. Foto: Archivo / REUTERS.

Estonia convocó al encargado de negocios ruso como protesta formal. Además, exigió “una respuesta rápida de presión política y económica” hacia Moscú.

También, se activó la petición de consultas al amparo del Artículo 4 de la OTAN, mecanismo que permite a un país miembro pedir diálogo con aliados en caso de amenazas o inquietudes a su seguridad colectiva.

Repercusiones en Europa

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, declaró que el episodio es una “provocación extremadamente peligrosa”.

European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas attends a joint press conference with Poland's Foreign Affairs Minister Radoslaw Sikorski (not pictured) at the EU Foreign Ministers informal meeting in Gymnich format, in Warsaw, Poland, May 8, 2025. Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Foto: Archivo / REUTERS.

En consecuencia, los países miembros de la OTAN reforzarán vigilancia y patrullas aéreas en su flanco oriental. La base de Ämari, en Estonia, se convierte nuevamente en punto clave de disuasión.

La población estonia y los gobiernos aliados están siendo movilizados para exigir sanciones adicionales y mayor respaldo militar, ante lo que perciben como aumento de agresividad y menor margen de tolerancia ante este tipo de violaciones.

