Friedrich Merz reiteró el apoyo de Berlín a Tel Aviv
Fue en el marco del 75º Aniversario del Consejo Central de los Judíos en Alemania. El canciller alemán señaló que "la seguridad de Israel es un fundamento innegociable para el país", independientemente -aclaró- de las críticas que puedan hacerse por las medidas que adopte el gobierno de Benjamín Netanyahu en su campaña militar en la Franja de Gaza.
El canciller alemán Friedrich Merz y el premier israelí Benjamín Netanyahu en imagen de archivo. Reuters
El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este miércoles que la seguridad de Israel es un fundamento normativo innegociable para Alemania y aseguró que las críticas por la ofensiva en Gaza no deben convertirse en excusa para el antisemitismo ni justifican que Berlín le de la espalda a Tel Aviv.
"Alemania debe ponerse claramente del lado de Israel", exigió en un discurso pronunciado en una ceremonia en Berlín.
"El compromiso alemán con la existencia y con la seguridad del Estado de Israel es una parte innegociable de los fundamentos normativos de nuestro país", declaró, según el texto difundido por la oficina de prensa de la Cancillería, durante un acto con ocasión del 75 aniversario de la creación del Consejo Central de los Judíos en Alemania.
"Normalización" del antisemitismo
"Este aniversario no es solo un momento de alegría para nosotros, sino también una misión para seguir alzando nuestra voz clara y distintivamente, también en interés de nuestra democracia", añadió.
El Consejo Central de los Judíos en Alemania fue fundado en 1950, originalmente para coordinar la emigración a Israel de los judíos supervivientes del Holocausto, aunque desde entonces se ha convertido en una destacada organización de la sociedad civil alemana.
Benjamin Netanyahu. Reuters.
El canciller lamentó que, desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 del grupo islamista Hamás contra Israel, el antisemismo en Alemania se ha vuelto "más sonoro, más abierto, más desvergonzado, más violento casi día a día", algo por lo que personalmente se siente "horrorizado" y "avergonzado".
Merz condenó así lo que ha calificado como "normalización" de la retórica antisemita en los espacios culturales, donde según aseguró se excluye a artistas judíos e israelíes solamente por su fe y sus ideas.
Seguidamente, Merz citó como ejemplo la cancelación de un concierto en la localidad belga de Gante de la Orquesta Filarmónica de Múnich dirigida por el israelí Lahav Shani.
El canciller manifestó que "cada vez con mayor frecuencia se emplea la crítica a Israel -que, dirigida contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, matizó, debe ser posible y es en ocasiones incluso adecuada- como excusa para difundir el veneno del antisemitismo".
"Como ya saben, yo mismo he realizado críticas recientemente (al Ggbierno israelí). Pero nuestro país daña su propia alma si esta crítica se convierte en excusa para el odio a los judíos", dijo.
Paso temporal
Hasta ahora, el Ejército de Israel venía instando a los residentes a abandonar Ciudad de Gaza por una carretera costera hacia lo que llama una "zona humanitaria" más al sur. Este miércoles anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza, para que huya la población palestina.
El portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee, anunció que este corredor permanecerá abierto solo 48 horas a partir del mediodía.
Ya son más de 65.000 los palestinos muertos
La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.
Solo el martes pasado las fuerzas israelíes mataron a 98 palestinos e hirió a otros 385, según indica el informe, que recoge las víctimas del día anterior por los ataques. El citado ministerio no especifica cuántos de los muertos eran civiles o militantes. La ONU y numerosos expertos independientes consideran que sus cifras constituyen una estimación fiable.
Los ataques y bombardeos israelíes también han causado ya cerca de 165.700 heridos desde que el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Tanto Israel como otros países, incluidos Estados Unidos, países de la Unión Europea y varias naciones musulmanas, consideran a Hamás una organización terrorista.
Dos días de invasión terrestre
La incursión terrestre israelí sobre Ciudad de Gaza ha supuesto un aumento de las víctimas.
A las casi cien del martes hay que sumar otro medio centenar de muertos en lo que va de miércoles en toda la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales. De ellos, al menos a 27 se contabilizan en la Ciudad de Gaza en este segundo día de ofensiva terrestre.
En cuanto a los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición, durante la jornada de ayer las autoridades palestinas registraron otras cuatro muertes, lo que eleva a 432 el número total de gazatíes que han muerto por esta condición de los que 146 son niños.
Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó el martes un informe en el que acusó a Israel de estar cometiendo "genocidio" dentro del enclave palestino.
"Lo que presenciamos en Gaza no es solo una catástrofe humanitaria sin precedentes, sino lo que la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido como un genocidio", se lee en la declaración.
"Los Estados deben utilizar todas las herramientas políticas, económicas y legales a su disposición para intervenir. La retórica y las medias tintas no bastan. Este momento exige una acción decisiva", añade. La Comisión Europea ha propuesto hoy una serie de sanciones contra Israel.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.