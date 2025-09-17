Conflicto en Medio Oriente

Friedrich Merz reiteró el apoyo de Berlín a Tel Aviv

Fue en el marco del 75º Aniversario del Consejo Central de los Judíos en Alemania. El canciller alemán señaló que "la seguridad de Israel es un fundamento innegociable para el país", independientemente -aclaró- de las críticas que puedan hacerse por las medidas que adopte el gobierno de Benjamín Netanyahu en su campaña militar en la Franja de Gaza.