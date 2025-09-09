Hallaron un cuerpo dentro de un auto registrado a nombre del cantante D4vd

El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga un hallazgo estremecedor: un cadáver apareció dentro de un Tesla incautado y trasladado a un depósito de vehículos en Hollywood. Según informó la cadena ABC7, el auto figura a nombre del músico D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke.
Los oficiales acudieron a la cuadra 1000 de North Mansfield Avenue poco antes de las 12.30 del lunes, luego de que se denunciara un fuerte olor proveniente del vehículo retenido. El informe preliminar del LAPD detalla que el automóvil llevaba varios días en la propiedad y que el cuerpoestaba guardado en una bolsa. Hasta el momento, no se reveló la identidad de la víctima.
Un auto vinculado al artista
Las autoridades precisaron que los restos humanos se encontraban en la cajuela delantera del Tesla, modelo 2023, registrado en Hempstead, Texas, a nombre del joven cantante. Imágenes aéreas captadas por AIR7 mostraron la escena cercada con cinta policial, con varios autos estacionados alrededor y una carpa blanca instalada junto al vehículo para facilitar las pericias.
La investigación busca esclarecer cómo el cuerpo terminó dentro del vehículo incautado.
La agenda del músico
D4vd, de 20 años, tiene programado un concierto en Minneapolis este martes dentro de su gira mundial Withered, iniciada el mes pasado y con una próxima fecha en Los Ángeles prevista para el 20 de septiembre. El artista, que saltó a la fama con los temas Here with Me y Romantic Homicide, presentó su primer álbum a principios de este año.
El músico D4vd tiene previstas presentaciones en su gira mundial pese a la polémica.
Por ahora, la policía mantiene hermetismo sobre las circunstancias en que el cuerpo llegó al vehículo. ABC7 informó que se comunicó con los representantes del músico, aunque hasta el momento no hubo respuesta oficial. La investigación continúa a cargo de las autoridades locales.
