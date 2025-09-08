Guerra en Europa del Este

¿Qué se sabe de los miles de niños ucranianos secuestrados por Rusia?

El retorno a Ucrania de los chicos que fueron deportados ilegalmente por el Kremlin -desde los territorios ocupados- es uno de los pilares fundamentales para las futuras conversaciones de paz. Si bien Kiev asegura contar con una lista que contiene 19.546 nombres y apellidos, la misma "es secreta" y de "difícil verificación" incluso para los observadores externos. Moscú, por su partre, la rechaza y califica de "falsa".