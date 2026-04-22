Santiago Maratea quedó en el centro de una fuerte polémica vial después de que la provincia de Buenos Aires resolviera inhabilitarlo de manera preventiva para conducir. La decisión fue adoptada tras la circulación de un video en el que se lo ve manejando mientras se filma con el celular y sin el cinturón de seguridad colocado.
Santiago Maratea fue inhabilitado para conducir tras publicar un video al volante
La Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo ve conduciendo sin cinturón y usando el celular. El influencer se disculpó, aunque dijo que todavía no fue notificado.
La medida fue confirmada por el Ministerio de Transporte bonaerense, que actuó a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. El organismo dispuso la suspensión preventiva de la aptitud para conducir y dejó el caso a disposición de la Justicia de Faltas que corresponda.
El episodio tuvo amplia repercusión porque fue el propio Maratea quien difundió el material en sus redes sociales. En esas imágenes no solo se lo observa cometiendo las infracciones, sino también reconociendo que su conducta era imprudente mientras seguía grabándose al volante.
Qué decidió la Provincia
La resolución provincial establece la inhabilitación preventiva para conducir. Además, se indicó que, para recuperar la aptitud, Maratea deberá atravesar una instancia de reevaluación en el centro de emisión de licencias que corresponda a su municipio.
Desde las autoridades explicaron que la conducta observada constituye una infracción grave a la normativa vigente. Pero el foco oficial no quedó solo en la infracción administrativa, sino también en el nivel de riesgo que implicó exponerse y exponer a terceros mientras manejaba en esas condiciones.
La decisión se apoya en las facultades de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, que puede intervenir frente a hechos de este tipo cuando se considera que el conductor incurrió en maniobras de extrema irresponsabilidad al volante.
El video que detonó la sanción
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fue la que solicitó la inhabilitación luego de la difusión del video. En el material se observa al influencer utilizando el celular mientras conduce, una práctica expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito.
También se advierte que circulaba sin el cinturón de seguridad colocado, otro elemento que agravó el cuadro. La combinación de ambas conductas terminó empujando una respuesta oficial rápida, potenciada además por la masividad del contenido y por el alcance público del perfil de Maratea.
En un tramo del video, él mismo dice: “Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas’ pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”. Esa frase quedó como una de las más repetidas desde que se conoció el caso.
La reacción de Maratea
Después de que estallara la polémica, Maratea grabó otro video para pedir disculpas. En esa intervención reconoció el error, aunque aclaró que todavía no había sido notificado formalmente sobre la suspensión preventiva de su licencia.
Ese descargo buscó bajar la tensión pública después de varias horas de críticas por la imprudencia mostrada en redes. Sin embargo, la decisión administrativa ya había sido confirmada por las autoridades provinciales, que remarcaron la gravedad del episodio.
El caso reabrió además una discusión más amplia sobre la exposición en redes sociales y el uso del celular al volante. En este caso, la sanción no surgió de un control de tránsito en la calle, sino del propio material publicado por el conductor en sus plataformas.