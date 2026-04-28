El joven influencer santafesino imputado por juego clandestino permanecerá tras las rejas luego de que la fiscalía y su defensa acordaran la prórroga de su detención. La medida busca garantizar el avance de una investigación que pone la lupa sobre el millonario negocio de las apuestas no autorizadas en el entorno digital.
Extienden la detención del influencer imputado por apuestas ilegales
Aaron Trioni cuenta con un millón de seguidores en redes sociales y está acusado de promocionar casinos virtuales prohibidos y organizar rifas de vehículos de forma clandestina.
El juez penal Nicolás Falkenberg fue quien presidió la audiencia desarrollada este martes en los tribunales locales, en la que el fiscal Roberto Olcese y el defensor particular Alejo Almirón acordaron que Aaron Trioni continúe privado de la libertad.
El influencer fue detenido el pasado viernes en su casa del Club de Campo El Paso, tras lo cual le atribuyeron la autoría del delito de “organización y promoción de un sistema de captación de apuestas no autorizadas”, y al coautoría de “explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente”.
La investigación se centra en el aprovechamiento de la masividad del imputado para captar apuestas de manera irregular. Trioni pasó en pocos días de mostrar una vida de lujos en las redes sociales a enfrentar una causa penal que le atribuye haber ignorado sistemáticamente las normativas provinciales sobre el juego, lo que fue detectado por la Lotería de Santa Fe.
Una rifa ilegal
Durante la atribución delictiva, efectuada el lunes 27 de abril, el fiscal Olcese explicó que los delitos endilgados a Trioni se desprenden de tres hechos puntuales que fueron documentados por la Policía de Investigaciones (PDI).
El primero se remonta a finales del año pasado, cuando el influencer habría utilizado sus cuentas de Instagram para organizar una rifa ilegal. En aquella oportunidad, el premio mayor era un automóvil Peugeot 207 Quiksilver, y las participaciones se vendían mediante la transferencia de dinero a billeteras virtuales bajo el concepto de "chances".
Al respecto, Olcese sostuvo que el imputado incurrió en la falta al haber realizado estas maniobras “junto a otra persona” y sin los permisos que exige la ley provincial de juegos de azar. La denuncia radicada por la Lotería de Santa Fe derivó en un allanamiento a la casa del influencer.
Casinos online
El punto que precipitó la detención de Trioni fue su vinculación con plataformas de casinos online que operan al margen de la ley en territorio santafesino. La fiscalía sostiene que, a pesar de los antecedentes previos, el joven promocionó un sitio ilegal entre el 22 de enero y el 19 de febrero.
Olcese también atribuyó al influencer “haber publicado al menos dos historias promocionando otro casino no autorizado para funcionar en Santa Fe” durante el mes de abril. Esta actividad, detectada entre el 12 y el 21 de abril, fue la que motivó el último allanamiento en su domicilio de la calle Las Camelias, en el country santotomesino.
Con la prórroga de la detención concedida por el juez Falkenberg, el MPA buscará ahora profundizar en los datos extraídos de los dispositivos secuestrados, incluyendo notebooks y teléfonos celulares, para determinar el alcance económico de las operaciones y la posible participación de otros actores en la red de captación de apuestas.