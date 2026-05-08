Un operativo realizado en la provincia de Santiago del Estero permitió rescatar a varias víctimas de explotación sexual y violencia intrafamiliar en el departamento Figueroa, donde además fueron detenidas tres personas acusadas de distintos delitos vinculados al abuso y la vulneración de derechos.
Santiago del Estero: rescataron a víctimas de explotación sexual y hay tres detenidos
El operativo fue realizado en el departamento Figueroa por orden judicial. Entre las víctimas había menores de edad y jóvenes con discapacidad. Intervinieron organismos especializados en asistencia y protección de derechos.
La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial y contó con la intervención del Departamento Trata de Personas de la Policía santiagueña.
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Según informaron medios locales y fuentes judiciales, entre las víctimas había menores de edad y jóvenes con discapacidad que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con la causa, las personas afectadas sufrían presuntos episodios de explotación sexual, violencia familiar, abandono y agresiones físicas dentro de distintos entornos convivenciales.
Los procedimientos se realizaron luego de una denuncia que derivó en tareas investigativas y en una serie de allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia. Durante los operativos fueron arrestadas tres personas, quienes quedaron imputadas por delitos como abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo, lesiones calificadas y abandono de persona.
Allanamientos y rescate de las víctimas
Las actuaciones estuvieron encabezadas por efectivos especializados en delitos de trata de personas, quienes trabajaron junto a otras áreas policiales y organismos provinciales dedicados a la protección de niños, adolescentes y personas con discapacidad.
Fuentes de la investigación indicaron que las víctimas fueron encontradas en condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria. Tras el rescate, las autoridades dispusieron su traslado a espacios de alojamiento y contención donde comenzaron a recibir asistencia médica, psicológica y social.
En el operativo también participaron equipos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la Dirección de Discapacidad y representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio Pupilar. A su vez, tomó intervención el Punto Focal de Trata dependiente de la Secretaría de Trabajo provincial, organismo que colabora en la atención y acompañamiento de víctimas de explotación.
Las autoridades evitaron brindar precisiones sobre la identidad de las víctimas para preservar su integridad y resguardar el avance de la investigación.
Tampoco trascendió oficialmente desde cuándo se desarrollaban las maniobras denunciadas ni el vínculo exacto entre los detenidos y las personas rescatadas, aunque la causa apunta a situaciones ocurridas dentro de ámbitos familiares y de convivencia.
El expediente continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Los investigadores buscan determinar si existieron más personas involucradas o posibles redes de captación y explotación en la región.
La problemática de la trata y la explotación
El caso volvió a poner en foco las situaciones de explotación sexual y violencia que afectan a niños, adolescentes y personas con discapacidad en contextos de vulnerabilidad social. En Argentina, la trata de personas y la explotación sexual constituyen delitos federales y cuentan con protocolos específicos de actuación para la detección y asistencia de víctimas.
De acuerdo con organismos especializados, muchas de estas situaciones permanecen ocultas durante largos períodos debido al aislamiento, la dependencia económica o emocional y las dificultades para acceder a canales de denuncia. En casos donde las víctimas son menores o personas con discapacidad, las condiciones de vulnerabilidad suelen agravarse.