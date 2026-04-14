Tribunales de Santa Fe

Pedirán 15 años de prisión para una madre acusada de prostituir a su hija de 12 años

La fiscalía adelantó que solicitará igual pena para un hombre de 51 años, acusado por el abuso sexual de la víctima, cuando esta era menor de edad. Además pidió que el caso sea evaluado por un tribunal pluripersonal. La defensa cuestionó la incorporación de cartas y capturas de whatsapp.