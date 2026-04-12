Ocurrió en Esperanza

Condenaron a prision a un hombre que abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar

Tiene 43 años, sus iniciales son ICP y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. El nombre completo del condenado no se brinda para evitar la revictimización de la niña, quien tiene el mismo apellido que él.