Un hombre de 43 años cuyas iniciales son ICP fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en Esperanza (departamento Las Colonias). Así fue dispuesto por el juez Pablo Spekuljak, en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a prision a un hombre que abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar
Tiene 43 años, sus iniciales son ICP y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. El nombre completo del condenado no se brinda para evitar la revictimización de la niña, quien tiene el mismo apellido que él.
El fiscal Alejandro Benitez estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate junto con la fiscal Natalia Giordano. Tras conocer el veredicto, los fiscales valoraron la condena impuesta al acusado y adelantaron que “aguardarán los fundamentos del veredicto para analizar los pasos a seguir”.
Los funcionarios puntualizaron que “desde la fiscalía y la querella solicitamos que el condenado transite el proceso en prisión preventiva pero el magistrado lo rechazo”. En este sentido, explicaron que “el magistrado dispuso medidas alternativas propuestas por la Defensa y agregó la prohibición de contacto por cualquier medio e interpósita persona con la víctima y sus padres”.
Abuso
Benitez y Giordano señalaron que “el condenado vulneró la integridad sexual de la niña en reiteradas oportunidades entre 2020 y 2021”, y añadió que “en esa época, ella transitaba su escolaridad primaria”.
“La víctima forma parte del entorno familiar del condenado”, aclararon los fiscales y precisaron que “los ilícitos fueron cometidos en la vivienda del hombre, quien perpetraba los abusos aprovechando las oportunidades en las que quedaba al cuidado de la niña”.
Los fiscales del MPA también plantearon que “estos abusos, por su repetición, circunstancia y características fueron suficientes para afectar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima”.
“En agosto de 2021 la niña pudo develar lo sucedido a sus padres e inmediatamente después realizaron la denuncia correspondiente”, concluyeron los fiscales.
Delitos
El hombre de iniciales ICP fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la guarda) y promoción de la corrupción de un menor agravado (por la guarda).
El nombre del condenado no se brinda para evitar la revictimización de la víctima, quien tiene el mismo apellido que él.