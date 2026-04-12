Modalidad "escruche"

Cuantioso robo en barrio Sargento Cabral: ingresaron por los techos y se llevaron dólares y pesos

El hecho ocurrió en Sarmiento al 5800. Los delincuentes violentaron una reja y una puerta. La víctima denunció el robo de dólares, pesos y otros objetos de valor.