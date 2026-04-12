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Cuantioso robo en barrio Sargento Cabral: ingresaron por los techos y se llevaron dólares y pesos

El hecho ocurrió en Sarmiento al 5800. Los delincuentes violentaron una reja y una puerta. La víctima denunció el robo de dólares, pesos y otros objetos de valor.

El hecho es investigado por agentes de la PDI. Foto: archivo El LitoralEl hecho es investigado por agentes de la PDI. Foto: archivo El Litoral
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Un importante golpe delictivo se registró durante la madrugada de este domingo en barrio Sargento Cabral, donde delincuentes ingresaron a una vivienda mientras su propietario descansaba y escaparon con una suma millonaria en efectivo.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Sarmiento al 5800 y es investigado por la fiscalía en turno bajo la carátula de Robo.

Ingreso por el techo

El episodio fue reportado cerca de las 3 de la mañana. Al arribar al lugar, personal policial encontró la escena ya preservada y tomó contacto con la víctima, un hombre de 63 años.

Según su testimonio, autores desconocidos habrían accedido al inmueble por los techos. Desde allí descendieron al patio trasero, donde violentaron una puerta y forzaron una reja para ingresar al interior de la vivienda.

El accionar fue sigiloso pero efectivo: los delincuentes lograron recorrer distintos ambientes sin ser detectados en el momento.

Botín millonario y gran desorden

Una vez dentro, los ladrones provocaron un importante desorden en la casa mientras buscaban dinero y objetos de valor. o acuerdo a lo denunciado, sustrajeron: un imporante cantidad en miles de dólares; millones de pesos argentinos y otros elementos de valor no precisados

La magnitud del botín refuerza la hipótesis de un golpe planificado, aunque por el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados.

Huellas y rastros

Peritos de la División Científica realizaron un relevamiento integral en busca de indicios. En este sentido se habrían observado algunos elementos que serán sometidos a peritajes para intentar identificar a los autores.

Las tareas se extendieron hasta las 4.20, quedando la investigación en manos de la fiscalía interviniente.

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