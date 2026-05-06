Horror en Río Branco

Un alumno de 13 años mató a dos personas e hirió a otras cinco en una escuela de Brasil

Cuatro de los heridos son menores de edad. El chico utilizó una pistola perteneciente a su padrastro y no tuvo dificultades para ingresar a la escuela por ser estudiante de la misma, según la Policía Militarizada de Acre, estado amazónico del oeste de Brasil fronterizo con Perú y Bolivia.