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Chile: un estudiante mató a una empleada de su escuela e hirió a otras cuatro personas

Armado con cuchillo y gas pimienta atacó a sus compañeros de colegio y a dos funcionarias de la institución que intentaron detenerlo.

Entre los lesionados hay tres escolares, y otra empleada del colegio.Entre los lesionados hay tres escolares, y otra empleada del colegio.
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Un estudiante mató con un arma blanca este viernes (27.03.2026) a una funcionaria escolar en el norte de Chile y dejó otros cuatro heridos, tres de ellos menores, en un ataque al interior de una escuela privada, informó el gobierno.

El estudiante tiene 18 años.El estudiante tiene 18 años.

La inusual agresión, que la prensa del país describe como "uno de los hechos más graves de los que tenga memora el sistema escolar", cuyas motivaciones se investigan, ocurrió mientras se dictaban clases en el interior del recinto ubicado en Calama, unos 1.500 km al norte de Santiago.

El agresor tenía "elementos cortopunzantes" y gas pimienta.El agresor tenía "elementos cortopunzantes" y gas pimienta.

El estudiante, de 18 años, atacó a sus compañeros de colegio y a dos funcionarias de la institución que intentaron detenerlo. "Por ahora se nos ha dado cuenta del fallecimiento de una inspectora del colegio", informó a la prensa Trinidad Steinert, ministra de Seguridad. Entre los lesionados hay tres escolares, y otra inspectora que se encuentra "en una situación grave", agregó.

La víctima mortal, de 59 años, falleció en el lugar del ataque. El agresor tenía "elementos cortopunzantes" y gas pimienta, agregó la ministra.

Las clases fueron suspendidas y se evacuó a toda la comunidad educativa.

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