Tribunales de Santa Fe

Confirmaron la perpetua para Kunz por el ataque a los cadetes y el crimen del chofer

La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo que impuso la pena máxima a Martín Kunz, quien en 2022 acuchilló a Rubén Walesberg, intentó matar a cuatro liceístas y privó de la libertad a siete.