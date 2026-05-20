Ya suman 47 piquetes

Los bloqueos contra el Gobierno de Bolivia se extienden en seis regiones

La protesta que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz cumple dos semanas y este miércoles el país amaneció con 47 piquetes activos. Los cortes se concentran principalmente en los departamentos de La Paz y Oruro, aunque también se registran nuevos bloqueos en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.