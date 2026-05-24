Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. Las protestas, los bloqueos de rutas y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad mantienen paralizado gran parte del país, mientras crece la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones.
Bolivia profundiza su crisis: bloqueos, escasez y un pedido de elecciones anticipadas agitan al gobierno de Rodrigo Paz
Las protestas llevan más de tres semanas, afectan el abastecimiento en varias ciudades y enfrentan al gobierno con sectores sociales vinculados a Evo Morales. El expresidente reclamó una transición y comicios en 90 días.
El conflicto golpea especialmente a La Paz y El Alto, donde miles de personas realizan largas filas para conseguir productos básicos. La inflación, la falta de dólares y la caída de los ingresos energéticos agravan un escenario económico que se deteriora desde hace varios años.
Qué reclaman los manifestantes
Las movilizaciones son encabezadas por sectores campesinos, mineros, transportistas y organizaciones sociales que cuestionan las políticas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Los manifestantes rechazan medidas económicas adoptadas por el gobierno y denuncian un deterioro constante de las condiciones de vida. En varios puntos del país mantienen cortes de rutas que afectan el transporte de mercaderías y combustibles.
Las protestas se extienden desde hace más de tres semanas y derivaron en enfrentamientos con la policía, operativos de desbloqueo y episodios de violencia en distintas carreteras estratégicas.
El gobierno denuncia intentos de desestabilización
La administración de Paz sostiene que las protestas exceden los reclamos económicos y forman parte de una estrategia política para desestabilizar al Ejecutivo.
En declaraciones recientes, el mandatario afirmó que no piensa renunciar y aseguró que continuará su mandato pese a la presión de los sectores movilizados. También atribuyó parte de la conflictividad a estructuras vinculadas al expresidente Evo Morales.
El gobierno denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que las movilizaciones buscan alterar el orden democrático y acusó al exmandatario de incentivar la crisis desde su bastión político en el Chapare.
Evo Morales pidió elecciones en 90 días
Lejos de disminuir la tensión, Evo Morales volvió a reclamar la convocatoria a elecciones anticipadas y propuso un gobierno de transición.
Durante su programa radial semanal, el ex presidente sostuvo que la salida a la crisis pasa por la renuncia de Rodrigo Paz y la realización de nuevos comicios en un plazo de tres meses. También advirtió contra una eventual militarización del conflicto.
Morales permanece en la región de Cochabamba mientras enfrenta causas judiciales por presunta trata de menores, acusaciones que rechaza y que considera parte de una persecución política.
Escasez y preocupación en las ciudades
Los efectos de los bloqueos ya se reflejan en la vida cotidiana de millones de bolivianos. Las dificultades para transportar mercaderías provocaron faltantes de combustible, alimentos y medicamentos en distintos centros urbanos.
En La Paz y El Alto se observan largas filas para conseguir gasolina, gas envasado y productos básicos. El gobierno intenta garantizar el abastecimiento mediante corredores humanitarios y puentes aéreos, aunque la situación continúa siendo delicada.
En este contexto, el presidente boliviano agradeció públicamente la colaboración de Argentina, que envió aviones Hércules para trasladar alimentos desde Santa Cruz hacia las zonas más afectadas por los cortes de rutas.