Tensión

Bolivia profundiza su crisis: bloqueos, escasez y un pedido de elecciones anticipadas agitan al gobierno de Rodrigo Paz

Las protestas llevan más de tres semanas, afectan el abastecimiento en varias ciudades y enfrentan al gobierno con sectores sociales vinculados a Evo Morales. El expresidente reclamó una transición y comicios en 90 días.