La crisis política y social que atraviesa Bolivia sumó un nuevo capítulo el martes, cuando organizaciones sociales, juntas vecinales y dirigentes sindicales reunidos en un cabildo abierto en la ciudad de El Alto resolvieron rechazar cualquier convocatoria al diálogo con el Gobierno nacional y reiteraron su exigencia de que el presidente Rodrigo Paz abandone el cargo.
Crisis en Bolivia: un cabildo rechazó el diálogo y pidió la renuncia de Rodrigo Paz
Organizaciones vecinales, sindicales y sociales reunidas en un cabildo abierto ratificaron las medidas de protesta que se desarrollan desde hace más de un mes. También descartaron participar de nuevas instancias de negociación impulsadas por el Ejecutivo.
La decisión se produjo en medio de un conflicto que ya supera el mes de duración y que mantiene bloqueadas rutas estratégicas en distintas regiones del país.
Las organizaciones ratificaron las protestas
El encuentro fue impulsado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, junto con organizaciones de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales que participan de las movilizaciones. Durante la jornada, los asistentes aprobaron una serie de resoluciones que incluyen la continuidad de los bloqueos, marchas y medidas de presión hasta que se produzca una respuesta favorable a sus reclamos.
Entre los principales puntos aprobados figura el rechazo a cualquier instancia de negociación con el Ejecutivo. Los dirigentes sostuvieron que los llamados al diálogo realizados por el Gobierno no ofrecen soluciones concretas a los problemas que motivaron las protestas y señalaron que la renuncia presidencial continúa siendo una de las principales demandas del movimiento.
El cabildo también resolvió declararse en estado de emergencia y respaldar las medidas de fuerza que se desarrollan en distintos puntos del país. Asimismo, reclamó la liberación de personas detenidas durante los conflictos registrados en las últimas semanas y pidió el cese de las acciones represivas contra los manifestantes.
Las organizaciones participantes afirmaron además que la situación económica y el aumento del costo de vida son algunos de los factores que impulsan el malestar social. En ese contexto, reclamaron medidas destinadas a garantizar el abastecimiento de combustible y la estabilidad de los precios de productos de primera necesidad.
La postura adoptada en El Alto se suma a otras resoluciones recientes de la Central Obrera Boliviana, que días atrás también descartó la posibilidad de dialogar con el Gobierno y ratificó la continuidad de las protestas en todo el territorio nacional.
Un conflicto que mantiene paralizado al país
Las movilizaciones comenzaron a principios de mayo y fueron creciendo hasta convertirse en una de las mayores crisis que enfrenta la administración de Rodrigo Paz desde su llegada al poder. Durante las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se multiplicaron y provocaron dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.
La situación generó largas filas para acceder a productos básicos y afectó el funcionamiento normal de distintos servicios. También impactó en el transporte y en la actividad económica de varias regiones del país. Según diversos reportes, la escasez de combustible y algunos alimentos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población.
Frente a este escenario, el Gobierno insistió en reiteradas oportunidades con la necesidad de abrir canales de negociación para descomprimir el conflicto. Sin embargo, los sectores movilizados rechazaron esos llamados y sostienen que las medidas de presión continuarán mientras no haya respuestas concretas a sus demandas.
La tensión política también se trasladó al gabinete nacional. En los últimos días se produjeron renuncias de funcionarios y crecieron las versiones sobre una reestructuración del equipo de Gobierno en busca de una salida a la crisis.
Mientras tanto, la administración de Paz sostiene que los bloqueos afectan el funcionamiento del país y ha advertido sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas de la interrupción del tránsito en rutas clave. El Ejecutivo también denunció intentos de desestabilización institucional y reiteró su defensa del orden democrático.
Por ahora, las posiciones parecen mantenerse distantes. De un lado, el Gobierno insiste en la negociación como mecanismo para superar la crisis. Del otro, las organizaciones movilizadas ratifican que no participarán de mesas de diálogo y mantienen como principal exigencia la salida anticipada del presidente.
En ese contexto, Bolivia continúa atravesando un escenario de elevada incertidumbre política y social, sin que por el momento aparezcan señales claras de una solución consensuada.