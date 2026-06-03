Crisis política y social

Crisis en Bolivia: un cabildo rechazó el diálogo y pidió la renuncia de Rodrigo Paz

Organizaciones vecinales, sindicales y sociales reunidas en un cabildo abierto ratificaron las medidas de protesta que se desarrollan desde hace más de un mes. También descartaron participar de nuevas instancias de negociación impulsadas por el Ejecutivo.