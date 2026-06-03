“¡La educación se defiende en las calles!”

Violentos enfrentamientos entre estudiantes y la policía en una multitudinaria marcha en Santiago de Chile

Las agrupaciones universitarias se congregaron para rechazar un drástico recorte fiscal en Educación Superior de 221 millones de dólares. Hubo incidentes frente a la Universidad Católica, camiones hidrantes y al menos una decena de detenidos.