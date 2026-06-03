El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este miércoles que alcanza a sectores cordilleranos del norte de Chubut, Neuquén y Río Negro.
Alerta amarilla por lluvias en tres provincias: qué zonas están afectadas
El organismo nacional advirtió por precipitaciones persistentes durante este miércoles en sectores cordilleranos de la Patagonia, con posibles complicaciones en caminos y áreas vulnerables.
En esas zonas se prevén precipitaciones persistentes a lo largo de gran parte de la jornada, con acumulados que podrían ubicarse entre 10 y 15 milímetros, aunque de manera puntual podrían registrarse valores superiores.
Lluvias persistentes
El pronóstico oficial indica un escenario de inestabilidad sostenida en el área cordillerana de la Patagonia norte. Las lluvias se mantendrán durante el día con diferentes niveles de intensidad, lo que podría generar variaciones locales en los registros acumulados.
En algunos sectores, especialmente en zonas altas o con condiciones geográficas particulares, las precipitaciones podrían superar los valores estimados inicialmente, sin descartar episodios más intensos en forma aislada.
Qué implica la alerta amarilla
La alerta amarilla se activa cuando se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en la vida cotidiana. No se trata de situaciones extremas, pero sí de eventos que pueden complicar actividades habituales, sobre todo en áreas vulnerables.
Entre los principales efectos posibles se mencionan anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad en rutas, complicaciones en la circulación vehicular y problemas en zonas con drenaje insuficiente o saturado por lluvias previas.
Medidas de prevención
Frente a este tipo de escenarios, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones orientadas a reducir riesgos y evitar complicaciones durante el desarrollo del fenómeno.
Se sugiere evitar desplazamientos innecesarios mientras duren las precipitaciones, no arrojar residuos en la vía pública para prevenir obstrucciones en desagües y mantener limpios canaletas, sumideros y sistemas de drenaje en viviendas y edificios.
También se recomienda alejarse de zonas propensas a inundaciones o cercanas a cursos de agua, y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a los hogares o establecimientos, como medida de seguridad.
Seguimiento del fenómeno meteorológico
Las autoridades indicaron que la evolución del sistema será monitoreada durante toda la jornada, con especial atención en los sectores cordilleranos donde las condiciones podrían variar rápidamente.
Se espera que las precipitaciones se mantengan de forma intermitente, con posibles aumentos localizados de intensidad, lo que podría generar acumulados superiores a los previstos en el inicio del evento.