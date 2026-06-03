Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 3 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 08:30 Ituzaingó, Lavalle, Calchines y Avellaneda
07:30 - 09:30 Tucumán, Mendoza, RS Peña y Gaboto
07:30 - 09:30 Av. A. del Valle, Aras Belgrano, San Martín y Gorriti
07:00 - 10:00 Ruta Nac. N168 hasta Club de Caza y Pesca (Colastiné Sur)
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Ponce de León, Larrechea y Chaco
08:00 - 12:00 Jav. de la Rosa, Dorrego, A. Godoy y Pasaje Judiciales
08:00 - 12:00 French, Ayacucho, Viñas y Grandoli
09:00 - 11:00 San Jerónimo, Llerena, Rivadavia y Derqui
09:00 - 11:00 RS Peña, Circunvalación Oeste, Gral. López y Uruguay
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, JR Méndez, Florencio Fernández y Cafferata
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Beruti, Almonacid y Europa
09:30 - 11:30 Quiroga, De La Salle, Grandoli y Arzeno
10:30 - 11:30 Av. A. del Valle, Hernandarias, 9 de Julio y Pasaje Parpal
10:30 - 12:30 Chanaes, Guaraníes, Pasaje Mirlos y Caburé (Colastiné Norte)
11:30 - 13:30 Callejón El Sable, Misiones, Saavedra y Gob. Freyre
Santo Tomé
10:00 - 14:00 Avellaneda, Malvinas Argentinas, Azcuénaga y Gaboto
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.