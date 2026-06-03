Pronóstico

Santa Fe tendrá un miércoles nublado y con una máxima de 19°C

La capital provincial amaneció con neblina y una temperatura cercana a los 11°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada transcurrirá sin lluvias y con condiciones estables. Para los próximos días se espera un progresivo ascenso de las temperaturas.