Santa Fe

Buscan remover los embalsados de la laguna Setúbal antes de los Juegos Suramericanos

Provincia, Municipio, Ejército Argentino y entidades náuticas acordaron un plan de trabajo para despejar los principales sectores afectados por la acumulación de vegetación acuática. Buscan garantizar la navegabilidad y el desarrollo de las competencias deportivas previstas para septiembre.