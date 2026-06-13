Un avión de transporte militar de la India se estrelló este sábado cuando intentaba aterrizar en una base aérea ubicada en el distrito de Jorhat, en el estado de Assam. Como consecuencia del impacto murieron cinco soldados, según confirmó la Fuerza Aérea de ese país.
Un avión militar se estrelló en India y murieron cinco soldados
La aeronave se accidentó durante una maniobra de aterrizaje en una base de Assam. Las víctimas eran integrantes de la Fuerza Aérea.
El accidente ocurrió a unos 300 kilómetros al noreste de Dispur, capital del estado de Assam, y generó una fuerte conmoción en la región. La aeronave involucrada era un Antonov AN-32, uno de los modelos de fabricación rusa que todavía forman parte de la flota militar india.
Investigación en marcha
Tras el siniestro, las autoridades militares activaron los protocolos correspondientes e iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.
En un comunicado oficial, la Fuerza Aérea india expresó su pesar por la muerte de los cinco efectivos y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.
Posteriormente, la institución difundió las identidades de los fallecidos a través de sus redes sociales.
Imágenes del impacto
Medios locales como NDTV mostraron imágenes del lugar del accidente, donde se observó una gran columna de humo negro y restos de la aeronave esparcidos sobre la zona del impacto.
El episodio reavivó el recuerdo de otro accidente registrado en 2019, cuando un avión del mismo modelo que había despegado desde la base de Jorhat cayó cerca de la frontera con China y provocó la muerte de 13 personas.
Actualmente, la Fuerza Aérea india mantiene en servicio cerca de un centenar de estos bimotores de origen ruso, utilizados para tareas de transporte militar.