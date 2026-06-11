La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo episodio con consecuencias humanas. Tres marineros indios murieron tras un ataque atribuido a fuerzas estadounidenses contra un petrolero que navegaba cerca de la costa de Omán, en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz.
Fallecieron tres marineros indios tras un ataque de Estados Unidos a un petrolero cerca de Omán
El incidente ocurrió en el Golfo de Omán. India confirmó la muerte de tres de sus ciudadanos que integraban la tripulación del buque y presentó una protesta formal ante Washington.
El hecho generó una fuerte reacción del gobierno de India, que condenó lo sucedido y reclamó explicaciones a Estados Unidos.
Qué ocurrió con el petrolero atacado
El buque involucrado fue identificado como el MT Settebello, un petrolero con bandera de Palaos que operaba en el Golfo de Omán. De acuerdo con la versión difundida por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la embarcación habría intentado dirigirse hacia puertos iraníes en violación del bloqueo marítimo impuesto por Washington en el marco de la actual crisis regional.
Según las autoridades militares estadounidenses, un avión de combate lanzó municiones de precisión contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación no respondiera a las instrucciones emitidas por las fuerzas norteamericanas. El objetivo, indicaron, era inutilizar la nave y evitar que continuara su recorrido.
Tras el impacto se produjo una situación de emergencia a bordo. Organismos de seguridad marítima reportaron inicialmente que varios tripulantes estaban desaparecidos y que otros habían resultado heridos. Las fuerzas de rescate de Omán desplegaron un operativo para evacuar a los marineros y asistir a la embarcación.
El barco transportaba una tripulación compuesta por 28 personas, de las cuales 24 eran ciudadanos indios. Las autoridades omaníes lograron rescatar a la mayoría de los ocupantes, mientras continuaban las tareas de búsqueda de quienes habían desaparecido después del ataque.
Durante varias horas existió incertidumbre sobre el destino de tres marineros indios. Finalmente, el gobierno de India confirmó que los tres tripulantes que permanecían desaparecidos fueron hallados sin vida. La noticia provocó conmoción en el país asiático y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores marítimos que operan en una región atravesada por crecientes tensiones militares.
La reacción de India y el impacto regional
Tras conocerse el incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de India expresó una enérgica condena al ataque contra el petrolero. En un comunicado oficial, el gobierno señaló que el hecho representa una grave preocupación y destacó que sus autoridades diplomáticas en Omán trabajaron junto con organismos locales para coordinar las tareas de rescate y búsqueda.
Además, Nueva Delhi convocó a un representante diplomático estadounidense para transmitir formalmente su protesta y solicitar explicaciones sobre lo sucedido. El episodio agrega un elemento de tensión a la relación bilateral entre ambos países, que mantienen una estrecha cooperación en distintos ámbitos estratégicos.
La tragedia ocurre en un contexto de creciente inestabilidad en la región del Golfo. En los últimos días se registraron diversos incidentes vinculados al tráfico marítimo, en medio del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y las disputas por el control de rutas energéticas clave para el comercio mundial.
El estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Por allí circula una parte significativa del petróleo que se comercializa a nivel global. Cualquier alteración en esa zona genera preocupación entre gobiernos, mercados energéticos y compañías navieras.