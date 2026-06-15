Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar de la base aérea Edwards, en el sur de California, según informó la base en un comunicado.
Se estrelló un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
Las imágenes aéreas mostraron un paisaje calcinado y humeante en el lugar donde ocurrió el accidente. El aeródromo fue cerrado y todos los aviones que se dirigen hacia allí están siendo desviados.
El incidente ocurrió a las 11:20 hora local (19:20 GMT). La base no informó si hubo heridos como consecuencia del accidente, que generó una enorme columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.
Reacción ante el desastre: equipos de emergencia en acción
"Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación sigue en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible", indicó la base en un comunicado.
El Boeing B-52 Stratofortress ha sido utilizado por el ejército estadounidense desde la década de 1950. Se le apoda "el Buff", que en parte es una abreviatura de "Big Ugly Fat" (Grande, Feo y Gordo).
Las imágenes aéreas mostraron un paisaje calcinado y humeante en el lugar donde ocurrió el accidente.
En una actualización posterior sobre X, la base dijo que "el aeródromo ha sido cerrado y todos los aviones que se dirigen hacia allí están siendo desviados".
"Todos los pases de visitante no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se centre por completo en las operaciones de respuesta a emergencias."
El B-52 es un bombardero estratégico de largo alcance que ha participado en los bombardeos sobre Irán durante la última guerra entre Estados Unidos e Israel contra ese país.
Capaz de volar a una altitud de hasta 50.000 pies (los aviones comerciales vuelan a unos 35.000 pies), la colosal carga útil de 70.000 libras de este bombardero puede incluir cientos de bombas convencionales y 32 misiles de crucero nucleares.
Puede reabastecerse de combustible en pleno vuelo, lo que le otorga un alcance de ataque potencialmente ilimitado. Esto creó un "paraguas nuclear" para Estados Unidos durante la Guerra Fría, en la época de la Destrucción Mutua Asegurada.
Normalmente, cuentan con una tripulación de cinco personas: un comandante de aeronave, un piloto, un operador de radar, un navegante y un oficial de guerra electrónica.
La base Edwards está ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el desierto de Mojave.
Solidaridad y apoyo tras el incidente: voces de los legisladores
El congresista Jay Obernolte, cuyo distrito incluye la base, publicó en Facebook que él y su esposa "están orando por todos los involucrados en el accidente del B-52 ocurrido hoy en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, especialmente por la tripulación, sus familias y los socorristas que llegaron al lugar".
La congresista republicana de Michigan, Lisa McClain, también se encontraba entre los legisladores que publicaron sobre el accidente, escribiendo en X: "Mis oraciones están con todos los involucrados en el accidente del B-52 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards esta tarde".
Agradeció a los equipos de emergencia, quienes, según escribió, están "respondiendo en este preciso momento", y agregó: "Nuestros miembros de las fuerzas armadas soportan el peso de la defensa de esta nación todos los días. Estamos con ellos".