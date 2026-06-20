Medio Oriente

Irán clausura el estrecho de Ormuz en represalia por los bombardeos israelíes al Líbano

La decisión del régimen islámico responde a los recientes bombardeos del ejército israelí en el sur libanés que dejaron al menos 16 muertos y un militar fallecido, violando el reciente acuerdo marco de cese al fuego. En tanto, Suiza intenta mantener activos los canales diplomáticos en un clima de extrema incertidumbre.