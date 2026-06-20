Tensiones diplomáticas

Israel atacó el sur de Líbano pese al alto el fuego: al menos 16 fallecidos

El hecho se registró en un contexto de fuerte tensión militar en la frontera, donde se reportaron nuevos ataques en distintas localidades. La situación dejó un saldo de víctimas fatales y personas heridas, según informaron autoridades locales y organismos de emergencia.