El ejército de Israel lanzó una serie de bombardeos contra objetivos vinculados a Hezbollah en el sur de Líbano, en respuesta al disparo de proyectiles atribuidos al grupo armado respaldado por Irán, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego anunciado apenas un día antes.
Israel atacó el sur de Líbano pese al alto el fuego: al menos 16 fallecidos
El hecho se registró en un contexto de fuerte tensión militar en la frontera, donde se reportaron nuevos ataques en distintas localidades. La situación dejó un saldo de víctimas fatales y personas heridas, según informaron autoridades locales y organismos de emergencia.
Según un vocero militar israelí, durante la noche Hezbollah habría lanzado más de 50 proyectiles contra posiciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur libanés. Tras ese ataque, el ejército israelí confirmó que respondió con ofensivas sobre distintos puntos que calificó como “objetivos terroristas”.
Víctimas y daños
La Defensa Civil libanesa informó que los ataques dejaron al menos 16 muertos y 12 heridos en la zona de Nabatieh, una de las áreas más afectadas por la escalada de violencia.
En paralelo, el ejército del Líbano señaló que uno de sus soldados murió como consecuencia de “un bombardeo enemigo israelí”. Además, denunció que la continuidad de las operaciones militares dificulta cualquier intento de avanzar hacia una estabilidad duradera en el país.
Ataques en múltiples localidades
La Agencia Nacional de Noticias (NNA) reportó bombardeos sobre más de una docena de localidades del sur libanés, especialmente en Nabatieh y sus alrededores, durante la madrugada y la mañana del sábado.
También se registraron disparos de artillería en la misma zona, donde en los últimos días se concentraron los enfrentamientos entre las partes involucradas en el conflicto.
Tensiones diplomáticas
El conflicto se desarrolla en paralelo a gestiones internacionales para intentar contener la escalada. El gobierno del Líbano pidió a Estados Unidos garantizar un alto el fuego integral que permita avanzar en conversaciones con Israel.
Desde Washington se anunció la reanudación de negociaciones entre el 23 y el 25 de junio, con el objetivo de alcanzar avances hacia una posible paz duradera, según el Departamento de Estado.
En tanto, Israel sostuvo que sus acciones responden a ataques previos de Hezbollah y reiteró la necesidad de que el grupo sea desarmado y se restablezca el control estatal en todo el territorio libanés.