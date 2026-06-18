Tres superpetroleros saudíes con 6 millones de barriles cruzaron este jueves el estrecho de Ormuz, horas después de que Donald Trump firmara un memorándum de entendimiento con Irán para poner fin a la guerra que perturbó el suministro energético mundial.
Primeros buques petroleros cruzan el estrecho de Ormuz tras la firma del acuerdo entre EE.UU. e Irán
Tres superpetroleros saudíes con 6 millones de barriles cruzaron el paso marítimo tras la firma del memorándum de paz, aunque la persistencia de los ataques israelíes en Líbano generan dudas sobre la continuidad del pacto.
El documento firmado por Donald Trump y el presidente de Irán entró en vigor antes de lo previsto y exige la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a puertos iraníes, lo que impactó el mercado. Analistas señalan que la reanudación del tránsito alivió de forma inmediata parte del nerviosismo sobre el suministro energético mundial.
Armadores advierten que hará falta tiempo para que el tránsito vuelva a niveles previos a la guerra por la necesidad de garantizar un acceso seguro y retirar minas, y que la normalización del suministro no será instantánea. Mientras tanto, los petroleros cruzaron con banderas y posiciones visibles, y los primeros buques que antes apagaban transpondedores ahora transmitían su ubicación para atravesar Ormuz.
El memorándum pone en marcha 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra que perturbó rutas y reservas, pero los ataques israelíes en el Líbano complican la escena: fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques el jueves y fuentes advirtieron que la ofensiva plantea dudas sobre hasta dónde llegará Trump para obligar a sus aliados a detenerse.
Señales inmediatas en el mercado
La reanudación del paso por el estrecho de Ormuz y el tránsito de superpetroleros saudíes con 6 millones de barriles produjo una reacción rápida en los mercados energéticos. Los futuros de crudo Brent cayeron en la jornada, reflejando expectativas de mayor oferta y menor riesgo para el suministro Energético mundial.
Buques que antes apagaban transpondedores ahora transmitían posición, lo que permitió confirmar que los petroleros cruzaron y que los primeros buques retomaron rutas por Ormuz. Aun así, operadores y armadores insistieron en que la retirada de minas y la garantía de seguridad tomarán tiempo antes de normalizar completamente el tránsito.
El efecto en los precios se tradujo en una baja adicional del Brent por debajo de 78 dólares el barril, según el seguimiento del mercado, mientras persisten preocupaciones sobre la capacidad de acelerar el retorno pleno del suministro.
Incógnitas por los ataques israelíes en Líbano
Los ataques de Israel en el Líbano el jueves, que según la agencia estatal NNA dejaron al menos Tres muertos, pusieron en duda hasta qué punto el memorándum firmado por Donald Trump e Irán podrá poner fin durablemente al conflicto regional. Irán exigió que cualquier acuerdo incluyera al Líbano y el documento reclama el fin definitivo de la guerra en ese país.
Israel, excluido de las negociaciones, anunció que no se retirará independientemente de lo que negocie Trump, y responsables israelíes indicaron que negocian con Estados Unidos para mantener tropas en el Líbano. Esas conversaciones, dijeron, son difíciles y dependerán de si Trump decide forzar la situación.
La continuidad del tránsito por Ormuz y el restablecimiento del suministro Energético mundial quedarán condicionados a la evolución de los combates y a la capacidad de las partes para garantizar seguridad en las rutas marítimas.
“Irán y los estadounidenses terminó. Muy bien. En el Líbano aún no terminó”, dijo Mohammed Doghman, desplazado desde Nabatiye a Beirut, poniendo en evidencia la incertidumbre humana sobre si la firma realmente pondrá fin a la guerra que perturbó la vida de millones.