Medio Oriente

Primeros buques petroleros cruzan el estrecho de Ormuz tras la firma del acuerdo entre EE.UU. e Irán

Tres superpetroleros saudíes con 6 millones de barriles cruzaron el paso marítimo tras la firma del memorándum de paz, aunque la persistencia de los ataques israelíes en Líbano generan dudas sobre la continuidad del pacto.