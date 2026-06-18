En un giro trascendental para el escenario geopolítico global, el gobierno de los Estados Unidos dispuso este jueves el levantamiento definitivo del bloqueo sobre los puertos y zonas costeras de Irán. La medida responde de manera directa a la entrada en vigor del memorando de entendimiento bilateral firmado en las últimas horas, marcando el fin de casi cuatro meses de un severo conflicto y asfixia marítima en la región del Golfo Pérsico.
Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo a Irán tras la entrada en vigor del pacto con Teherán
El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó el cese inmediato de las restricciones en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El presidente Donald Trump calificó la medida como una "victoria" y el vicepresidente JD Vance se prepara para viajar a Suiza para iniciar las negociaciones técnicas sobre el programa nuclear.
El anuncio formal fue ejecutado por el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), el cual precisó que "todas las operaciones de interdicción y esfuerzos de aplicación del bloqueo militar han cesado", permitiendo que el tráfico mercantil fluya libremente desde y hacia las terminales de la República Islámica.
El fin de las restricciones en el mar
De acuerdo a las directivas directas emitidas por la Casa Blanca, las unidades navales norteamericanas desplegadas en Medio Oriente suspendieron el control restrictivo que pesaba sobre los buques comerciales que se dirigen al Golfo Pérsico y al Golfo de Omán. No obstante, las autoridades militares aclararon que la presencia de la flota de guerra en el área continuará activa con fines logísticos y de supervisión.
"Nuestros grandes buques de guerra permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados, obedecidos y permanezcan plenamente vigentes", detalló el comunicado oficial del CENTCOM. De hecho, según precisiones posteriores de la administración estadounidense, tras la activación del protocolo ya se permitió el libre tránsito de al menos 12 buques comerciales a través del neurálgico Estrecho de Ormuz.
Trump defendió el pacto: "Es una victoria"
El trasfondo político del acuerdo generó cruces y debates inmediatos en Washington. Frente a versiones que indicaban un presunto desembolso multimillonario por parte de las arcas norteamericanas hacia Teherán, el presidente Donald Trump utilizó sus canales oficiales para desmentir categóricamente los rumores.
"No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es fake news!", sentenció con énfasis el mandatario a través de su plataforma digital Truth Social. En su lugar, el líder de la Casa Blanca atribuyó el éxito del entendimiento a indicadores económicos de beneficio inmediato: "Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios más bajos del petróleo y victoria. Miren el mercado bursátil", remarcó.
La firma del trascendental memorando se materializó de manera sorpresiva en el Palacio de Versalles, Francia, en el marco de la reciente cumbre de mandatarios del G7, desde donde fue remitido una copia autenticada a las máximas autoridades de Teherán para sellar el acuerdo de cese de hostilidades.
Próxima estación: Suiza y la discusión nuclear
Con la normalización del tránsito comercial portuario ya en marcha, la diplomacia internacional se traslada ahora a territorio europeo. El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, anunció formalmente que encabezará la delegación que viajará rumbo a Suiza este fin de semana con el propósito de inaugurar una ronda crítica de conversaciones técnicas y de seguridad.
El memorando abre una ventana de tiempo perentoria de 60 días para avanzar hacia un pacto definitivo. Durante este periodo, las comisiones técnicas deberán dirimir la espinosa cuestión del programa atómico iraní, abordando de lleno la gestión de las reservas de uranio altamente enriquecido que posee el país islámico, el régimen de supervisión internacional y el progresivo desmantelamiento de las sanciones económicas globales.
En el texto preliminar, Teherán reafirmó su compromiso explícito de no desarrollar armamento de destrucción masiva y aceptó la fiscalización externa de sus complejos nucleares, una condición que la Casa Blanca considera irrenunciable para garantizar la paz duradera en la región.