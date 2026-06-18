Histórico giro geopolítico

Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo a Irán tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó el cese inmediato de las restricciones en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El presidente Donald Trump calificó la medida como una "victoria" y el vicepresidente JD Vance se prepara para viajar a Suiza para iniciar las negociaciones técnicas sobre el programa nuclear.