El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un memorándum de entendimiento con Irán con el propósito de poner fin al conflicto. La ceremonia de firma estaba originalmente planeada para realizarse el viernes en Suiza.
Trump y la firma “presencial” de un entendimiento con Irán desde el Palacio de Versalles
A pesar del supuesto entendimiento de forma digital, según los iraníes, el estadounidense puso la rúbrica sentado junto a Macron.
El momento de la firma se aceleró con el fin de reabrir el estrecho de Ormuz antes del viernes, dijo una fuente diplomática citada por el medio estadounidense Axios, y se dio finalmente en el Palacio de Versalles, Francia.
Otro factor pudo haber sido la presión política sobre la Casa Blanca para dar a conocer el texto del memorándum, agregó el reporte.
Funcionarios estadounidenses dieron a conocer este miércoles el texto completo del documento.
La firma digital
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron por medios digitales el memorándum de entendimiento entre los dos países para poner fin a la guerra, dijo en las primeras horas de hoy jueves el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. En una entrevista con la estatal IRIB TV, Baghaei dijo que la firma estaba prevista en un principio para una ceremonia presencial en Suiza el viernes.
"Pero en las últimas 24 horas, analizamos esto más a fondo y concluimos que la mejor opción era que el texto fuera firmado de manera virtual por los presidentes de los dos países", añadió.
Baghaei explicó que las firmas digitales de los funcionarios de más alto rango de ambos países elevaría "los costos de violarlo".
También destacó que celebrar una ceremonia "no sería muy apropiado".
Baghaei confirmó que la segunda etapa de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos va a comenzar el viernes en Suiza, aunque añadió que "ya veremos cuál resultado alcanzan las partes a través de los mediadores en las próximas horas".
El vocero enfatizó que para Irán, un cese al fuego en Líbano era y es tan importante como la tregua en Irán.
El rol de Pakistán
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó este jueves el memorando de entendimiento (MoU) en calidad de mediador en el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, según un comunicado emitido por su oficina. Este jueves por la mañana, Sharif anunció que el memorando de entendimiento fue firmado electrónicamente por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y entró en vigor con efecto inmediato, lo que supone un avance diplomático significativo entre ambos países.
En su publicación en X, Sharif dijo que la firma del acuerdo al más alto nivel de los respectivos gobiernos demuestra el compromiso de ambas partes con una resolución diplomática del conflicto.
"El memorando de entendimiento entrará en vigor con efecto inmediato y, como primer paso, Irán reabrirá de inmediato el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval", añadió.
La firma del memorando de entendimiento, en calidad de mediador, reflejó el papel de Pakistán a la hora de facilitar el diálogo y el acercamiento entre ambos países y promover la estabilidad regional.