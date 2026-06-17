El gobierno de Irán confirmó el jueves que firmó un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, como lo anunció más temprano el presidente Donald Trump.
Irán confirmó que firmó un acuerdo con Estados Unidos
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní informó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido".
"El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.
El funcionario agregó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido".
Irán aplicará peajes en estrecho de Ormuz 60 días después de negociaciones
Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.
El estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra", declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. "Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", agregó.
Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz.
Irán diluirá su uranio enriquecido y Estados Unidos patrocinará fondo de reconstrucción
El régimen islámico de Irán se compromete a diluir su uranio enriquecido y Estados Unidos a patrocinar un fondo de reconstrucción para Irán junto a países aliados, según el protocolo de acuerdo entre ambos países divulgado por fuentes oficiales estadounidenses este miércoles.
Irán podrá volver a vender petróleo una vez que el memorando sea firmado, según ese texto divulgado a periodistas.
Ambos países negociarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán "con la metodología para realizar la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)", afirmó un alto funcionario del gobierno al leer el texto.
En "coordinación con socios regionales", Washington "se compromete a desarrollar un plan definitivo y mutuamente acordado de reconstrucción y desarrollo económico para la República Islámica de Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares", agregó.