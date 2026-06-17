Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Irán durante su participación en la cumbre del G7 en Francia. El presidente estadounidense aseguró que su país retomará las acciones militares si Teherán no respeta el memorándum de entendimiento alcanzado esta semana para poner fin a la guerra.
Trump amenazó con nuevos ataques a Irán si no cumple el acuerdo de paz
El presidente de Estados Unidos advirtió desde la cumbre del G7 que volverá a bombardear objetivos iraníes si Teherán incumple el memorándum firmado para poner fin al conflicto.
“Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, declaró Trump ante la prensa durante una actividad compartida con el presidente egipcio Abdel-Fattah al Sisi.
Washington y Teherán firmaron de manera electrónica un memorándum destinado a terminar con más de tres meses de enfrentamientos. Según trascendió, ambas partes prevén rubricar formalmente el acuerdo el próximo 19 de junio en Suiza.
La situación en Medio Oriente
Desde la ciudad francesa de Évian, donde se desarrolla la cumbre del G7, Trump también sostuvo que Estados Unidos espera lograr la reapertura total del estrecho de Ormuz antes del viernes, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.
Sin embargo, el escenario regional continúa mostrando tensiones. Medios israelíes señalaron que el gobierno de Benjamin Netanyahu no se considera obligado por algunos puntos del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, especialmente aquellos vinculados con la situación en Líbano.
Durante las últimas horas, Israel mantuvo operaciones militares en el sur libanés, mientras que el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi insistió en que la estabilidad en Líbano forma parte esencial de cualquier entendimiento regional.
China respaldó a Irán
En paralelo, China reiteró su respaldo a Irán y anunció el envío de nueva ayuda humanitaria para la población afectada por el conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con su par iraní para analizar la situación.
Desde Pekín afirmaron que apoyan las "demandas razonables y legítimas" de Irán y sus esfuerzos para proteger su soberanía y seguridad. Además, el gobierno chino confirmó que enviará asistencia adicional tanto a Irán como a Líbano.
El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, sostuvo que su país continuará impulsando iniciativas diplomáticas y acompañando los procesos de reconstrucción en Medio Oriente tras los daños provocados por el conflicto.