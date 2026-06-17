Aún sin precisiones sobre la carilla y media que contendría el eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán en el marco del conflicto focalizado en el estrecho de Ormuz, Donald Trump agitó el árbol de su aliado regional.
Trump y la presión contra Israel en plena negociación con Irán
El presidente de Estados Unidos fue duro por las decisiones militares de Netanyahu. La opción de Siria y la “imposición” del nuevo líder.
Emulando aquella llamada “filtrada” y hecha pública por Axios en la que reprendía al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por los bombardeos en Líbano que derivaron en un recrudecimiento de las relaciones que parecían encaminarse, el presidente estadounidense brindó fuertes declaraciones.
“No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin. Y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán”, manifestó Trump.
El pedido de Trump sobre Netanyahu de “ser más responsable” en el marco de la cumbre del G7 resultó una anécdota en medio de frases como “sin Estados Unidos, no habría Israel” o "no hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar".
Casi en simultáneo, las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan y este martes se registraron cuatro muertes tras tres ataques en la localidad de Mayfadoun, en el sur del Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA).
La opción de Siria
Otro de los particulares e incluso reveladores pasajes de las declaraciones de Trump desde Evian-les-Bains, a orillas del lago Lemán de Francia, tuvieron a Siria como principal protagonista.
El propio inquilino de la Casa Blanca le habría propuesto a Netanyahu que fuese Siria quien se encargue del grupo terrorista radicado en suelo libanés: "Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria lo hará", dijo este martes.
Previamente declaró sobre Ahmed Al Sharaa (anteriormente Abu Mohammed al-Jolani) que “el hombre que ahora dirige Siria es una persona que puse allí junto con el presidente Erdogan (Turquía) y algunos otros".
Al Sharaa fue líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el grupo opositor que derrocó la dictadura de 53 años de los Assad en una “revolución” fugaz que se transformó en una instancia de transición y reformas, mientras continúa la violencia política y étnica en el interior del país.
¿Qué pasa con el texto?
Las dudas sobre los detalles del acuerdo y si contempla el gran pedido de Israel de que Irán aborte absolutamente todos sus proyectos nucleares no han encontrada respuestas concretas en la voz del vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance.
Vance argumentó que el hermetismo se debe a que necesitaban “establecer la secuencia adecuada” y que existen “hay cuestiones diplomáticas delicadas en curso en las que los iraníes, y no solo ellos, sino también algunos de nuestros mediadores como los paquistaníes y los qataríes, nos han pedido que manejemos la secuencia de la manera correcta”.
“Existen sensibilidades en el mundo árabe y musulmán que estamos tratando de respetar”, agregó en declaraciones a un medio local de EE.UU.
Los pedidos de precisiones no nacen exclusivamente desde el interior de la política estadounidense y con base en los acuerdos firmado por el entonces presidente Barack Obama, sino que también provendrían, lógicamente, desde Israel.
Según CNN, Israel solicitó a Estados Unidos ver el texto del acuerdo con Irán, pero la petición fue rechazada.