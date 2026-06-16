El G7 vuelve a priorizar la guerra en Ucrania y Trump evalúa sanciones al petróleo ruso

El presidente de Kenia, William Ruto, la primera dama de Kenia, Rachel Ruto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su esposo, Heiko von der Leyen, llegan para una foto familiar previa a una cena de gala en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Foto: Ludovic Marin / REUTERS.