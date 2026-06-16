Restablecer sanciones al petróleo ruso podría ocurrir pronto, dijo Donald Trump este martes en Evian-les-Bains, Francia, tras el acuerdo del G7 para presionar a Moscú por la guerra en Ucrania.
El G7 vuelve a priorizar la guerra en Ucrania y Trump evalúa sanciones al petróleo ruso
Acuerdo del Grupo de los Siete. El presidente norteamericano dijo que la medida es posible ahora que el petróleo debería volver a circular por Ormuz, tras el memorándum de paz firmado con Irán.
Trump explicó que suspendió algunas medidas sobre el petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de precios provocada por la guerra contra Irán, y añadió que el restablecimiento sería posible ahora que, según él, el petróleo ya está fluyendo por el estrecho de Ormuz.
“Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en referencia a la reapertura del paso por Ormuz y a la posibilidad de volver a imponer medidas contra el crudo ruso.
El anuncio de Trump ocurre tras el acuerdo del G7, en el que los líderes coincidieron en aumentar la presión sobre Moscú y en apuntar a sanciones dirigidas a los sectores energético y financiero para presionar por el fin de la guerra en Ucrania.
En esa cumbre, que incluyó la participación de Volodimir Zelensky, los mandatarios también acordaron reforzar el apoyo militar a Kiev, con énfasis en sistemas de defensa aérea para contrarrestar ataques con misiles y drones.
Las razones que esgrimió Trump
Trump explicó que el levantamiento temporal de sanciones al petróleo Ruso respondió a la necesidad de contener la subida del precio del crudo durante la guerra en Irán, y que el nuevo escenario tras el acuerdo con Teherán le permite volver a evaluar esa decisión. Según Trump, el restablecimiento sería posible porque el petróleo ya está fluyendo por el estrecho de Ormuz, lo que, en su lectura, reduce el impacto sobre el mercado global y permite endurecer la presión sobre Moscú mediante sanciones al petróleo.
En la cumbre, fuentes diplomáticas describieron la sesión de trabajo con Zelensky como muy productiva, y destacaron que el posible restablecimiento de sanciones energéticas forma parte de una postura común del G7 para presionar a Moscú por la guerra en Ucrania. Trump evalúa la medida mientras dialoga con aliados que le pidieron un endurecimiento frente a Rusia y una postura coordinada sobre sanciones al petróleo y al sector financiero.
El presidente también confirmó que se reuniría con el mandatario ucraniano por la tarde, y ratificó su voluntad de contribuir a un eventual acuerdo de paz y de aumentar suministros defensivos, pese a que su administración redució recientemente ciertos niveles de asistencia, lo que obligó a Europa a asumir un rol más activo en el respaldo a Ucrania.
El acuerdo del G7 y la respuesta europea
El G7 volvió a priorizar la guerra en Ucrania y acordó fortalecer la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones y más apoyo militar a Kiev. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que la marea está cambiando para Ucrania y que la situación en 2026 es muy diferente a la de 2025, por lo que consideró el momento de duplicar el apoyo.
Los líderes europeos buscaron convencer a Trump de endurecer la postura frente a Rusia y coincidieron en apuntar sanciones al petróleo y al sector financiero para presionar a Moscú por el fin de la guerra en Ucrania. En paralelo, Kiev presentó imágenes de ataques que impactaron en varias ciudades ucranianas horas antes de la cumbre, un gesto que, según fuentes europeas, tuvo efecto en la percepción de los mandatarios durante las negociaciones.
Como consecuencia institucional, el G7 consolidó un marco para aumentar sanciones y reforzar asistencia militar, mientras que Ucrania interpretó el clima como favorable para sostener el respaldo internacional; en ese contexto, Trump evalúa el posible restablecimiento de sanciones al petróleo Ruso tras el acuerdo del bloque para presionar a Moscú.