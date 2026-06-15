El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó en la madrugada de este lunes que el memorando de entendimiento (MoU) entre Teherán y Washington fue finalizado y que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, cesaron de manera inmediata y permanente.
Irán anunció el fin de las operaciones militares tras sellar un memorando de entendimiento con Estados Unidos
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán informó que la guerra cesará de manera "inmediata y permanente" en todos los frentes, incluido el Líbano. El documento se firmará oficialmente el viernes 19 de junio.
La entidad señaló que el MoU fue concluido la noche del domingo tras meses de negociaciones difíciles e intensivas y con base en su aprobación.
"Con base en el acuerdo alcanzado, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, terminarán de forma inmediata y permanente a partir de esta noche y, además, el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán cesará de manera inmediata y completa", indicó.
El documento será firmado oficialmente el 19 de junio, mientras que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo quedarán pospuestas hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes en el marco del MoU.
En reacción al anuncio, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el principal mando militar iraní, afirmó que el pueblo iraní, las Fuerzas Armadas del país y el denominado frente de resistencia impusieron su voluntad a los "enemigos" estadounidenses e israelíes y demostraron mediante la fuerza que estos "no tienen otra alternativa que aceptar la derrota y rendirse ante el pueblo iraní".