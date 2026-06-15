Acuerdo en Medio Oriente

Irán anunció el fin de las operaciones militares tras sellar un memorando de entendimiento con Estados Unidos

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán informó que la guerra cesará de manera "inmediata y permanente" en todos los frentes, incluido el Líbano. El documento se firmará oficialmente el viernes 19 de junio.