La situación en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión este viernes luego de que Israel realizara ataques aéreos en el sur del Líbano, pese a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había expresado optimismo sobre un posible entendimiento con Irán y habló de un eventual final del conflicto.
Israel bombardeó el sur del Líbano pese al anuncio de paz de Trump con Irán
La escalada militar continuó este viernes con nuevos ataques, mientras crece la incertidumbre por negociaciones aún sin definiciones diplomáticas hoy.
De acuerdo con medios oficiales libaneses, aviones israelíes bombardearon la localidad de Dibbin alrededor de las 6.30 de la mañana, hora local. El ataque ocurrió en un área rural situada a unos 9,5 kilómetros de la frontera israelí. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas ni personas heridas.
Ataques en el sur del Líbano
La ofensiva militar no se limitó a Dibbin. Durante la noche previa, fuerzas israelíes también atacaron la ciudad de Khiam, ubicada a unos 6 kilómetros de la frontera con Israel, según reportaron medios estatales.
Estos episodios se producen en medio de un conflicto que mantiene alta la tensión en la región desde finales de febrero. Según cifras oficiales difundidas en Líbano, las operaciones militares registradas desde el 2 de marzo dejaron más de 3700 muertos en el país.
Mientras tanto, el anuncio realizado por Trump sobre un eventual “gran acuerdo” de paz con Irán todavía no logró traducirse en una reducción de las hostilidades. El mandatario estadounidense aseguró que el entendimiento podría concretarse este mismo fin de semana, aunque hasta ahora no hubo confirmaciones oficiales.
La postura de Israel
En paralelo a los esfuerzos diplomáticos impulsados desde Washington, el gobierno encabezado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene una posición firme respecto a Hezbollah, grupo chií libanés respaldado por Irán.
Israel considera a la organización una amenaza directa y, por ese motivo, no estaría dispuesto a incluir al Líbano dentro de un eventual acuerdo más amplio con Teherán.
A comienzos de este mes, representantes israelíes y libaneses participaron de reuniones en Washington, donde se discutió un posible alto el fuego condicionado al fin de los ataques y a una retirada de Hezbollah de determinadas zonas.
Sin embargo, el grupo rechazó esa posibilidad y pidió al gobierno libanés abandonar cualquier negociación con Israel. Desde entonces, los bombardeos sobre territorio libanés continuaron de forma prácticamente diaria.
Irán evita confirmar el acuerdo de Trump
Desde Teherán, las señales tampoco apuntan hacia una resolución inmediata del conflicto. El gobierno iraní afirmó este viernes que todavía no tomó una decisión definitiva sobre el supuesto acuerdo mencionado por Trump.
“Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”, expresó el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en declaraciones difundidas por medios estatales.
A su vez, la agencia iraní Tasnim recordó que el presidente estadounidense ya anticipó en numerosas ocasiones durante los últimos meses la inminencia de un entendimiento diplomático, aunque ninguno llegó a concretarse.
En ese contexto, desde Irán insistieron en que cualquier anuncio sobre un posible pacto debe tomarse con cautela hasta que exista una confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes.