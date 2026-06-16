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Persisten los ataques entre Israel y Hezbolá pese a presiones internacionales

Drones, morteros, misiles antitanque y bombardeos aéreos marcaron una nueva jornada de violencia en el sur libanés, con ofensivas cruzadas y advertencias diplomáticas sin efecto.

El lugar de un ataque israelí anterior en el Líbano. Crédito: REUTERS.El lugar de un ataque israelí anterior en el Líbano. Crédito: REUTERS.
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Los combates entre Israel y Hezbolá continuaron este lunes en el sur del Líbano, en medio de una creciente tensión regional y pese a declaraciones internacionales que apuntaban a un posible freno de las operaciones militares. Tanto el Ejército israelí como el grupo chiita libanés se atribuyeron nuevos ataques en una jornada marcada por intercambios de fuego y acusaciones cruzadas.

A través de publicaciones difundidas en Telegram, Hezbolá aseguró haber atacado tanques y vehículos militares israelíes mediante drones, lanzacohetes y artillería. Según el grupo extremista chiita libanés, los enfrentamientos permanecían activos durante el transcurso del lunes.

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El movimiento respaldado por Irán sostuvo que las operaciones militares se desarrollaban en distintas zonas del sur libanés, una región que se mantiene como uno de los principales focos de tensión desde el recrudecimiento del conflicto.

La respuesta israelí

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que efectivos desplegados en el sur del Líbano fueron alcanzados por un misil antitanque y varios proyectiles de mortero lanzados por Hezbolá. De acuerdo con el comunicado militar, no se registraron soldados heridos durante esos ataques.

Site of a previous Israeli strike in Kfar Sir in the Nabatieh district, Lebanon June 16, 2026, following a deal between the United States and Iran. REUTERS/StringerHezbolá informó que atacó tanques y vehículos israelíes con drones.

El Ejército israelí también indicó que su fuerza aérea ejecutó bombardeos precisos contra combatientes de Hezbolá en cuatro oportunidades a lo largo de la jornada. Israel sostiene que estas operaciones buscan neutralizar amenazas directas contra sus tropas desplegadas en la frontera norte.

Tensiones diplomáticas

La continuidad de los choques ocurre pese a recientes declaraciones del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que el supuesto “acuerdo de paz” mediado entre Irán y Estados Unidos contempla el fin inmediato y permanente de las acciones militares en distintos frentes de conflicto, incluido el territorio libanés.

Sin embargo, la situación en el terreno mostró un escenario diferente, con enfrentamientos que siguieron desarrollándose durante el lunes.

(260615) -- DEIR QANOUN EN NAHR, 15 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 15 de junio de 2026 de edificios destruidos, en Deir Qanoun En Nahr, en el sur de Líbano. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública de Líbano informó que la cifra acumulada de víctimas de los ataques israelíes desde el 2 de marzo de 2024 había llegado a 3.798 muertos y 11.781 heridos. (Xinhua/Ali Hashisho) (rtg) (ah) (vf)Israel y Hezbolá continuaron intercambiando ataques pese al acuerdo.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su malestar tras un ataque israelí ocurrido en un suburbio de Beirut. Según un funcionario estadounidense citado por CNN, el mandatario estadounidense mantuvo una conversación en términos duros con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Más tarde, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que manifestó que no deberían producirse nuevos ataques israelíes en ninguna zona del Líbano.

Netanyahu ratificó la presencia militar

Mientras crecen las presiones diplomáticas, Israel reafirmó que mantendrá su presencia militar en el sur del Líbano. Netanyahu declaró el lunes que, aunque él y Trump mantienen diferencias en algunos aspectos, el gobierno israelí continuará con sus operaciones y ocupaciones en el Líbano, Gaza y Siria “durante el tiempo que sea necesario”.

Las declaraciones del líder israelí reflejan la continuidad de una estrategia militar que, por el momento, no parece verse alterada por los llamados internacionales a una desescalada del conflicto.

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