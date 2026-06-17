Israel lanzó este miércoles ataques aéreos y bombardeos de artillería contra el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó la agencia nacional de noticias NNA. Esto ocurre después de que Irán advirtió de un fuerte contragolpe si Israel mantiene este plan.
Israel bombardeó el sur del Líbano tras las advertencias de Irán y Trump
Los ataques de artillería y aéreos afectaron al distrito de Nabatieh. Se producen en medio de la tregua y de cara a la firma de un memorándum de entendimiento en Suiza.
Los ataques israelíes se produjeron contra la ciudad de Nabatieh al Fawqa, las afueras orientales de la localidad vecina de Kfar Tebnit y la localidad de Ansariyeh, en el distrito de Zahrani, precisó la agencia libanesa. De momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no comentaron la operación.
La violencia en el sur del Líbano disminuyó tras el anuncio de un memorándum de entendimiento para la paz entre Estados Unidos e Irán, del cual también se espera que ponga fin a los enfrentamientos entre Israel e Hizbulá en territorio libanés.
Aun así, al menos cinco personas murieron por fuego israelí desde que se anunciara el acuerdo, apuntó NNA.
Las advertencias cruzadas de Irán y Trump
Irán había advertido horas antes que, si Israel no pone fin a sus “acciones hostiles” en el sur del Líbano, deberá afrontar una respuesta “contundente” por parte de sus Fuerzas Armadas.
Para completar el cuadro, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump comentó que el memorándum con Irán no es definitivo y amenazó con reanudar ataques si Teherán no “se porta bien”.
Esta postura traduce la expresión "si no se porta bien" a que Teherán no cumpla con el memorándum de entendimiento que ambas partes alcanzaron.
Y se contraapone con el compromiso de los Estados Unidos y socios regionales, de elaborar un plan integral para la rehabilitación y el desarrollo económico de Irán, con financiación garantizada una de al menos 300.000 millones de dólares estadounidenses.
Eso figura en borrador de memorándum de 14 puntos entre ambas partes publicado por Bloomberg.
El mecanismo de aplicación del plan, como parte del acuerdo final, se formulará en un plazo de 60 días, indica el borrador del memorándum de entendimiento que tienen previsto firmar el viernes en Suiza los Estados Unidos e Irán.
El comunicado iraní
En un comunicado oficial, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar de Irán, señaló que desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la guerra, el Ejército israelí violó en 84 ocasiones el alto el fuego en el sur del Líbano y continúa cometiendo “crímenes contra el pueblo libanés oprimido y asesinándolo”.
Irán, Estados Unidos y Pakistán anunciaron el lunes la conclusión de un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto en todos los frentes de la región de Asia Occidental, incluido el Líbano.
Está previsto que Irán y Estados Unidos firmen oficialmente el memorando el viernes en Suiza.
Durante una reunión con diplomáticos extranjeros en Teherán el martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, describió el fin de la guerra en el Líbano como una parte “inseparable” del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
Según explicó, desde la perspectiva iraní, el acuerdo involucra, por un lado, a Estados Unidos e Israel y, por el otro, a Irán e Hizbulá.
“El fin de la guerra también implica el fin de la ocupación. El conflicto no habrá concluido plenamente mientras las fuerzas israelíes no se retiren de los territorios libaneses que ocuparon durante esta guerra”, subrayó.
Las declaraciones de Araghchi se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara el lunes en una conferencia de prensa que el Ejército israelí permanecerá en las “zonas de seguridad” bajo su control en el Líbano, Siria y la Franja de Gaza durante el tiempo que considere necesario.
Una exigencia desde el G7
Por otra parte, desde el G7 los líderes que participan en la cumbre internacional -en Évian, Francia- exigieron un alto el fuego en el Líbano y celebraron el acuerdo estadounidense-iraní.