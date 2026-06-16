Era previsible, no hay blancos o negros en las actuales guerras entre Rusia y Ucrania, Israel y Hezbolá en Líbano, la de la Franja de Gaza, o la de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. ¿Cuántos eventos que en los últimos meses parecieron definitorios y en definitiva no lo fueron? ¿Cuántas situaciones que se volvieron a repetir y aún persisten?
Las treguas que no fueron
El estrecho de Ormuz es crucial para Irán, permitiéndole intercambios vitales. Sin embargo, su situación no es cómoda ante las presiones externas.
La planificación durante años para la guerra evidentemente le ha servido hasta el momento al gobierno iraní para soportar el golpe. Pero no hay que llamarse a engaño: Irán no está en una situación cómoda ni mucho menos, ya que 93 millones de personas sufren las consecuencias de las acciones del régimen teocrático chiita para mantenerse en el poder.
La "moneda" de intercambio del estrecho de Ormuz es un punto que los sostiene y es lamentable que no se los haya presionado más. Es su recurso más valioso y lo que les permite vender y recibir ayuda. Por eso nada está definido, aunque en cualquier momento pueden desencadenarse acciones bélicas de envergadura, incluso en un contexto de negociaciones para llegar a un acuerdo entre las partes beligerantes.
Los negociadores iraníes intentan a toda costa enganchar las "conversaciones" sobre un acuerdo de paz, o tregua, solamente para llegar a un arreglo que los beneficie y a la vez lograr cierta libertad de acción para sus proxies, ya sean las milicias iraquíes, el Hezbolá en terriotiro libanés o los huties desde Yemen.
La última semana, sin ir más lejos, hubo intercambio de acciones bélicas: unos treinta misiles intercontinentales, drones y misiles del lado yemení, todos fueron interceptados por Israel. En Líbano, a pesar de los deseos del presidente/empresario Donald Trump, Israel sigue combatiendo al nombrado grupo terrorista y por eso atacó objetivos cercanos a Beirut, la capital del país.
Los efectos precisos de los drones del Hezbolá se sienten especialmente cuando atacan de noche, produciendo muchas bajas en las filas israelíes, una situación para la cual todavía no se han encontrado soluciones ciento por ciento efectivas.
Trump quería "tranquilidad en la cancha", ya que comenzaba concretamente loque él mismo llama "el Mundial de Fútbol más grande de todos los tiempos", el que seguramente será recordado como un ejemplo esclarecedor de la dicotomía de un en llamas. Con episodios bélicos nuevos o ampliados durante el transcurso del magno evento deportivo.
Por otro lado, las campañas de fakes news a través de los medios siguen rozagantes y saludables, creando sensaciones a los descuidados, que se distraen de los hechos reales. Así han confundido y siguen confundiendo a grandes masas de la población, que no perciben dónde está realmente el enemigo.
Los intereses e influencias de las potencias hegemónicas siempre han estado y actuado en su beneficio. Históricamente han influido, creado y destruido, en todo el mundo. En la antigüedad y en la modernidad. Una mirada revisionista de lo mencionado les puede ampliar la perspectiva a todos aquellos que se interesen en obtener una mirada panorámica del pasado y de la actualidad.
Los intentos de variados interlocutores voluntarios a lo largo del conflicto han caído en saco roto: Egipto, Turquía, Qatar, Indonesia, Paquistán. Todo ese recorrido -hasta ahora infructuoso- al parecer solo evidencia o avisora un futuro cercano no de distensión sino de calentamiento.
En las últimas horas se ha publicitado un nuevo intento negociador, esta vez en Suiza (ver aparte), como si el cambio por un escenario distinguido por su histórica neutralidad, pudiera influir en los vaivenes del complejo conflicto de Medio Oriente que nos ocupa.
En todo este contexto descripto, quisiera destacar algo, para contraponer a las teorías conspirativas del tan mentado "espíritu expansionista e invasivo" que se le achaca a Israel. El ejército israelí no combate al enemigo en "su" territorio, sino en el lugar en el que ilegalmente se ha instalado. Israel ataca a Hezbolá para alejar los riesgos fronterizos tanto en Siria como en Líbano.
Lo repito una y otra vez: no hay problemas con el Líbano como Estado; hay un enemigo instalado en dicho país al que hay que eliminar, porque la nación de los cedros es incapaz por el momento de hacerse cargo del significativo problema.
Se escuchan voces que reclaman la "no intervención", pero las acciones bélicas desde el norte no han sido neutralizadas hasta el día de hoy y han puesto "patas arriba" todo el norte israelí.
El mes del campeonato seguramente superará en goles las casi cuarenta veces que Trump anunció la firma de un acuerdo final de la guerra. Y por eso está el mundo expectante, esperanzado, pero a la vez muy confundido, en manos de los poderosos que juegan su ajedrez con final abierto.
El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.
Pakistán anuncia acuerdo de paz (DW)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este lunes que Estados Unidos e Irán habían logrado un acuerdo de paz. "Ambas partes han declarado el inmediato y permanente fin de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", escribió Sharif en X (Twitter).
La ceremonia oficial de firma del acuerdo tendrá lugar el 19 de junio en Suiza, informó el dirigente del país que actuó como mediador en el conflicto. En los próximos días habrá nuevas reuniones para afinar detalles.
"Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", agregó Sharif.
Poco después, Donald Trump reaccionó señalando que ahora "el acuerdo con Irán está completo". Agregó que el estrecho de Ormuz está abierto y que Estados Unidos levanta el bloqueo que había impuesto. "Dejen que el petróleo fluya", sentenció.