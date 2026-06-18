La guerra se extiende

Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú y volvió a golpear una refinería

La ofensiva alcanzó nuevamente la principal refinería de petróleo de la capital rusa, provocó incendios, obligó a suspender vuelos en varios aeropuertos y volvió a poner en evidencia la creciente capacidad de Ucrania para atacar infraestructura estratégica en territorio ruso.