Bajo investigación

Rusia acusa a Ucrania de atacar con un dron un autobús que transportaba niños bielorrusos

El hecho ocurrió en la región rusa de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania. Moscú informó que una mujer murió y que ocho personas resultaron heridas, entre ellas seis menores. Kiev rechazó la acusación y aseguró que no realizó operaciones con drones en esa zona.