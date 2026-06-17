Una nueva acusación cruzada volvió a tensar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las autoridades rusas denunciaron este miércoles que un dron ucraniano impactó contra un autobús que trasladaba a un grupo de niños provenientes de Bielorrusia, provocando la muerte de una mujer que acompañaba a los menores y dejando varios heridos.
Rusia acusa a Ucrania de atacar con un dron un autobús que transportaba niños bielorrusos
El hecho ocurrió en la región rusa de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania. Moscú informó que una mujer murió y que ocho personas resultaron heridas, entre ellas seis menores. Kiev rechazó la acusación y aseguró que no realizó operaciones con drones en esa zona.
Desde Kiev negaron cualquier participación en el episodio y calificaron la versión rusa como falsa. Hasta el momento, el hecho no pudo ser verificado de manera independiente.
Un ataque bajo investigación
Según informó el gobernador interino de la región rusa de Briansk, Yegor Kovalchuk, el autobús circulaba por una ruta cercana a la frontera con Ucrania cuando fue alcanzado por un supuesto dron.
El vehículo trasladaba a un equipo infantil de fútbol procedente de la ciudad bielorrusa de Gomel, que viajaba hacia Gelendzhik, un centro turístico ubicado sobre la costa del mar Negro, para participar de un período de vacaciones deportivas. De acuerdo con las autoridades rusas, en el ómnibus viajaban 44 personas, entre ellas 28 niños.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó el episodio como "otro crimen monstruoso" y sostuvo que el ataque estuvo dirigido contra civiles. En tanto, el Comité de Investigación ruso abrió una causa por presunto terrorismo para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.
Las imágenes difundidas por funcionarios regionales muestran un autobús con varios vidrios destruidos, daños en uno de sus neumáticos delanteros y rastros de sangre en algunos asientos del interior. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación independiente sobre el origen de los daños ni sobre la secuencia exacta de los acontecimientos.
Las autoridades sanitarias rusas informaron que, además de la mujer fallecida, otras ocho personas resultaron heridas, incluidas seis niñas y niños que fueron trasladados para recibir atención médica. No trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.
Ucrania negó haber realizado el ataque
Pocas horas después de conocerse la denuncia rusa, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania respondió mediante un comunicado difundido en Telegram.
Las autoridades militares ucranianas afirmaron que durante el período señalado por Moscú "no se emplearon vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en la región de Briansk", rechazando de manera categórica la acusación.
La falta de acceso independiente a la zona impide verificar de forma concluyente las versiones de ambas partes. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, los dos países intercambian con frecuencia acusaciones sobre ataques contra infraestructura civil, mientras cada uno niega haber dirigido operaciones deliberadas contra la población.
En los últimos meses, la utilización de drones se convirtió en uno de los elementos centrales del conflicto. Ucrania incrementó sus ataques sobre territorio ruso con el objetivo de afectar instalaciones militares y logísticas, mientras Rusia mantiene una campaña sostenida de bombardeos y ataques con misiles y drones sobre ciudades ucranianas.
El episodio en Briansk se suma a otros incidentes recientes denunciados por Moscú. A comienzos de junio, autoridades prorrusas de la región de Donetsk aseguraron que un dron ucraniano impactó contra un autobús de pasajeros, provocando la muerte de varios civiles. Kiev no confirmó esa versión.
Por su parte, Ucrania ha denunciado en reiteradas oportunidades ataques rusos contra autobuses que transportaban trabajadores o civiles en distintas regiones del país, con saldo de numerosas víctimas fatales.
Mientras continúan las operaciones militares en distintos frentes, la guerra sigue dejando episodios cuya reconstrucción resulta compleja debido a las restricciones para acceder a las zonas de combate y a la imposibilidad de verificar de manera independiente muchas de las denuncias formuladas por ambos gobiernos.
El incidente registrado en Briansk vuelve a poner de relieve el impacto que el conflicto tiene sobre la población civil y la creciente utilización de drones en una guerra donde las versiones enfrentadas suelen difundirse antes de que existan verificaciones concluyentes de los hechos.